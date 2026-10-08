Paz se queda sin el bloque de Samuel en el gobierno; Santamaría "permanece por decisión personal"

Con la renuncia del viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, el gabinete de Rodrigo Paz ha quedado sin autoridades ligadas al líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, con excepción de Wilson Santamaría, quien permanece en el cargo de viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental.

El analista político Marco Fuentes menciona que el alejamiento de autoridades ligadas a Doria Medina obedece a la intención de "no mancharse" con los "altos niveles de corrupción" del Gobierno. "Quieren cuidar en cierto grado su imagen, de la corrupción. Esos elementos hacen de que seguramente mucha gente no quiera estar ya involucrada en el gobierno, además de los niveles de inestabilidad política y social por el cual atraviesa el país y el gobierno", explicó.

En el caso de Santamaría, Fuentes dijo que se trata de un tema personal y no ideológico, político o de principios de la línea de Doria Medina. "No nos olvidemos que ya participó en el gobierno de Janine Áñez, creo que es alguien que le gusta estar cercano al poder", sostuvo.

La salida de estas autoridades en un momento de la crisis judicial en Bolivia representa un cálculo político, afirma Fuentes y asegura que el Gobierno se ha quedado solo, al no contar con base social, política, o aliados políticos y sociales.

Autoridades que se alejaron de Paz

Entre las autoridades que se alejaron del gabinete de Paz se encuentran José Luis Lupo, quien inicialmente renunció como ministro de la Presidencia. Posteriormente, fue designado como embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), pero terminó por declinar al cargo.

Una reciente renuncia es del viceministro de Régimen Interior, Hernan Paredes. En su lugar asumió Peter Maldonado.

En pasados meses renunció Cinthya Maldonado, quien fungía como ministra de Turismo; además de Julio Linares, quien era viceministro de Coordinación y Modernización del Estado.

En el caso del exministro de Economía, José Gabriel Espinoza, fue destituido por Paz en agosto de este año luego de que haya sido censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Aunque inicialmente intentó defenderse con un amparo constitucional, terminó desistiendo. Espinoza era el jefe del equipo económico de Doria Medina durante la primera etapa de la campaña el 2025.