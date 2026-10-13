TSJ alerta de traba para juicios de responsabilidades

País
ERBOL y LOS TIEMPOS
Publicado el 13/10/2026 a las 17h41
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Los juicios de responsabilidades, procesos exclusivos para altas autoridades del Estado, están paralizados por falta de una ley que establezca el procedimiento correspondiente para la segunda instancia de juzgamiento, es decir la posibilidad de que los enjuiciados recurran en apelación a otro cuerpo de jueces, alertó este martes la decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz.

Dado que el Tribunal Constitucional Plurinacional ordenó garantizar la doble instancia, el TSJ se encuentra con un "vacío procesal". Al no existir una ley vigente que regule cómo o ante quién se debe tramitar la apelación los juicios de responsabilidades son irrealizables hasta que el Órgano Legislativo apruebe la normativa correspondiente.

Esa circunstancia cobra relevancia tras la apertura del proceso contra Evo Morales y Álvaro García Linera por el caso Hotel Las Américas.

“Estamos atascados ahí por falta de una ley que nos dé el procedimiento para juzgar a altos dignatarios de Estado. Este proyecto de ley ha sido presentado”, afirmó Ruiz, según el reporte del periodista Iván Ramos, de la red Erbol.

 

Vacío normativo

La decana del TSJ explicó que ese alto tribunal presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para subsanar el vacío normativo y permitir que estos procesos avancen con garantías de doble instancia.

El lunes 12 de octubre, la Fiscalía General del Estado formalizó el proceso contra Morales y García Linera, a denuncia de la Alianza Libre, por los presuntos delitos de asesinato, vejaciones y torturas, y privación de libertad. El TSJ fue notificado de la apertura y debe actuar como juez de garantías dentro del procedimiento.

El caso Hotel Las Américas se remonta al operativo policial del 16 de abril de 2009, cuando tres personas murieron y otras dos fueron detenidas, acusadas de integrar una célula terrorista.

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