Urioste asume la función de fiscal general del Estado

El vicepresidente Edmand Lara posesionó la noche de este lunes a José Armando Urioste en las funciones de fiscal general del Estado en calidad de interino.

"Hoy el fiscal José Urioste tiene una misión importante y difícil: su misión es limpiar la corrupción en la Fiscalía, actuar con responsabilidad y transparencia, respetando la Constitución, respetando la ley, respetando la presunción de inocencia", dijo Lara en el acto que tuvo lugar en el hall de la sede de la Vicepresidencia del Estado.

"Desde hace mucho tiempo hay problemas con la justicia, jueces y fiscales que se corrompen y que le han puesto precio a la vida y a la desgracia de la gente, eso no puede ser", sostuvo durante su discurso.

"En sus manos está estos tres meses cambiar. Estamos cumpliendo la Constitución. Queríamos tener la documentación, no había ningún afán, no había capricho, solo se quiere cumplir con la Constitución y la legalidad", declaró Lara.

"No se va a tapar ningún proceso"

Luego de prestar juramento, José Armando Urioste aseguró que cumplirá el compromiso que asume con independencia, institucionalidad y seguridad jurídica, al destacar que "no se va a tapar ningún proceso contra nadie".

Señaló que con su posesión se da una ruptura con la extorsión para dar paso a una justicia gratuita y efectiva. "El que ha cometido delito que se preocupe", manifestó el fiscal general interino.

Sobre los 90 días de vigencia de su cargo, considera que es un periodo corto; sin embargo, espera avanzar en el proceso para hacer una limpieza en el Ministerio Público.

"Bolivia necesita justicia. Vivimos tiempos oscuros de extorsión de delincuencia", declaró.

"El día de hoy inicia mi persona un compromiso serio con la patria, con el Estado, de llevar adelante este desafío. Ha sido una sorpresa para mi persona el apoyo que he recibido de la Asamblea Legislativa, de los señores diputados y senadores de oficialismo y oposición, lo que me da la posibilidad de ejercer el cargo con total idoneidad e independencia. Eso quiere decir que de aquí en adelante vamos a llevar justicia (de la manera) más proba posible, vamos a tratar de transparentar el trabajo del Ministerio Público y vamos a tratar de transparentar el trabajo de la justicia en general", sostuvo Urioste.

También aseguró que su gestión, de 90 días, se regirá por la independencia, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica, con el objetivo de limpiar la imagen de la institución, impulsar un programa de reformas y dejar "la casa por lo menos en orden".

Más temprano, al principio de la tarde, también fue reconocido por el presidente del Estado, Rodrigo Paz Zamora, quien planteó cuatro desafíos para el fiscal interino: recuperar la institucionalidad, recuperar la credibilidad, garantizar la independencia frente a gobiernos, partidos, intereses económicos y organizaciones criminales, e iniciar una transición que prepare al Ministerio Público para una transformación profunda.