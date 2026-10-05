Continúan allanamientos y búsqueda de Del Castillo

En un operativo desplegado este lunes por la tarde, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y unidades especializadas de la Policía Boliviana allanaron una oficina vinculada con al exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ubicada en la calle Jorge Sáenz del barrio de Miraflores, en la ciudad de La Paz.

El domingo reciente, un inmueble de otro barrio paceño fue objeto deotra acción similar.

El procedimiento responde a una orden judicial en el marco de las investigaciones penales abiertas contra la exautoridad por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas.

Durante la intervención en el inmueble –que también funcionó anteriormente como uno de los espacios de campaña política de Del Castillo meses antes de las elecciones generales de 2025–, el equipo fiscal y de peritaje procedió al secuestro y recojo de documentación relevante para la causa. Al finalizar la requisa, las dependencias quedaron con el respectivo precinto de ley.

Desde el último día de septiembre, miércoles 30, cuando el entonces fiscal general del Estado fue aprehendido en Santa Cruz, la Policía mantienen activados los mecanismos de búsqueda y localización para dar con el paradero del exministro.

Así, el domingo último, efectivos policiales allanaron, en el barrio paceño de Sopocachi, una vivienda del también excandidato presidencial del MAS.

“Del Castillo sigue prófugo. Está la Policía tras él”, informó entonces el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.