Básquet, la división excluye a Bolivia de la competencia internacional

Cambios en la convocatoria y descoordinación entre dirigentes de las asociaciones departamentales y la Federación Boliviana de Básquetbol dejaron a los equipos nacionales sin competencias internacionales. Las selecciones bolivianas y los clubes, tanto femeninas como masculinas, no podrán participar este año y posiblemente tampoco en 2027 en ningún torneo avalado por la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA).

Según denunció el secretario general de la FBF y dirigente de la Asociación de Cochabamba, Raúl Villarroel, las convocatorias para los certámenes nacionales “están fuera de la realidad del país”.

Aseguró que el cambio de formato que se acordó en congreso fue modificado después y de manera “arbitraria”, lo que evitó la inscripción de clubes a los torneos nacionales, por lo que “quedamos al margen de los certámenes internacionales”, se lamentó.

“Mi propuesta de una nueva Liga fue aprobada, pero la forma en la que el presidente la planteó dio la vuelta a todo lo que se quería hacer. Además, el presidente de la FBF, Juan Coronado, está fuera de la realidad del país. Tergiversó la idea del torneo, que ahora durará hasta abril de 2027, nos quitó toda posibilidad de participar en cualquier evento internacional”, dijo.

Para este año se tenía previsto que Bolivia participe en los torneos sudamericanos Sub-15 de damas y varones, además de la competencia absoluta en ambas ramas. Al no haber equipos ni selecciones representantes, la FIBA dejó de lado la inscripción de Bolivia a estos eventos internacionales.

“Estamos en problemas, porque no se trata de no competir o inscribir y ya. Hay consecuencias”, sentenció.

El dirigente citó el ejemplo de la Libobasquet. Subrayó que la nueva convocatoria limita la participación de los clubes.

“Hay condiciones inaccesibles para los clubes. Además, las departamentales no tienen control alguno. También se observa que las inscripciones son costosas, al igual que las sanciones y las transferencias de jugadores, etc.”, prosiguió.

“Lamentablemente, no hay comunicación con el Presidente de la FBB. No se llamó a congreso. Las cosas se pueden solucionar conversando”, concluyó.

Federación

El presidente de la Federación Boliviana de Básquetbol, Juan Coronado, explicó que la nueva convocatoria para la Libobasquet responde “fundamentalmente a la idea de hacer crecer el básquetbol en el ámbito competitivo, ya que los últimos campeonatos se centralizaron en Oruro, Potosí y, en ocasiones, en Sucre, pero lo que se busca es que se compita en todo el país”, señaló.

Otro de los propósitos, según Coronado, es frenar “ciertas cosas que se dieron en las anteriores temporadas para evitar una caída mayor de nuestro deporte. El Congreso nos dio el mandato de ejecutar una reingeniería, con varios principios: que la Liga tenga cobertura nacional, que se impulse la generación de jugadores en alta competencia y que se modifiquen los reglamentos para procesar a las personas o clubes que den indicios de arreglo de partidos…”.

Coronado agregó que “obviamente los cambios no son de un día para otro. Por eso decidimos que no se competirá en eventos internacionales este año. Esperemos que el siguiente año podamos volver a los torneos de FIBA. Lamentablemente, hay intereses de dirigentes a los que les molestan los cambios”, protestó.

Mencionó que en los anteriores años las selecciones y los clubes bolivianos participaron en eventos internacionales, pero este año fue imposible porque la FBB no cuenta con recursos económicos para competir.

“Los precios de los pasajes se triplicaron. No es posible enviar a nuestros equipos. Además, nuestras selecciones deben trabajar mucho más tiempo para representarnos de forma competitiva. Nuestro plan de entrenamiento es de ocho meses, esto conlleva todo, se necesita cubrir desde la alimentación. Esa es otra de las razones por las que no competiremos en 2026”, declaró.

Una de las estrategias para competir en eventos internacionales en 2027 es seleccionar a los mejores equipos posibles.