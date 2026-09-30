Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas

Salud
Redacción Central
Publicado el 30/09/2026 a las 13h33
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Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la enfermedad de mal de Chagas, en vez de dos. Esa es la alternativa que pone a prueba un estudio clínico desarrollado en Bolivia para adultos con infección crónica por Trypanosoma cruzi, el parásito causante de esta enfermedad.

El ensayo Teseo, un estudio clínico de fase 2, buscó determinar si era posible acortar, extender o reducir la dosis de los medicamentos utilizados para combatir este mal sin perder eficacia y, al mismo tiempo, mejorar su tolerabilidad. Para ello, comparó seis esquemas con benznidazol y nifurtimox y siguió durante tres años a 450 adultos atendidos en centros de Cochabamba, Tarija y Sucre.

La enfermedad de Chagas puede permanecer sin síntomas durante años e incluso décadas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 7 millones de personas están infectadas con Trypanosoma cruzi, principalmente en América Latina.

La patología puede avanzar hacia complicaciones cardíacas y digestivas. La OMS señala que entre el 10% y el 30% de las personas infectadas desarrolla, con el paso de los años, alteraciones que pueden afectar el corazón y otros órganos.

En Bolivia, el Ministerio de Salud y Deportes identifica tres regiones endémicas de Chagas: los valles interandinos, el Chaco y la Amazonía. Una publicación de esa cartera de Estado, de abril de 2025, señala que 2.172.371 personas estarían infectadas con la enfermedad en esas regiones.

La infección se transmite principalmente cuando las heces de una vinchuca infectada entran en contacto con la herida de la picadura, la piel lesionada o las mucosas. También existen otras vías de transmisión, entre ellas la congénita, de la madre al hijo. En este contexto, el estudio reunió a investigadores de Bolivia, España, Estados Unidos y otros países.

El trabajo contó con la participación de investigadores del Centro de Estudios y Desarrollo de la Salud, con sede en Cochabamba, además del Instituto de Salud Global de Barcelona y la Universidad de Texas en El Paso, entre otras instituciones.

Los resultados fueron publicados el 22 de septiembre en The Lancet Infectious Diseases, prestigiosa revista científica internacional especializada en enfermedades infecciosas. Después de tres años de seguimiento, el estudio mostró que reducir de 60 a 30 días el uso de benznidazol y pasar de dos tomas diarias a una no disminuyó su eficacia frente al esquema estándar.

La inmunóloga Cristina Alonso-Vega, una de las autoras del estudio, destacó el resultado en una publicación difundida luego de la presentación de la investigación.

“Un tratamiento más corto, mejor tolerado e igual de eficaz para los pacientes con infección crónica por T. cruzi, el agente causante de la enfermedad de Chagas”, resaltó la investigadora.

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