Arte: llegan “Expresiones femeninas”

Desde ayer, el salón “Mario Unzueta” (25 de mayo esq. Av. Heroínas) alberga la exposición “Expresiones femeninas”, cuya cuarta versión congrega a 30 artistas plásticas, quienes exhiben sus obras en las técnicas de pintura, grabado, dibujo, batik, escultura y repujado hasta el lunes 12 de octubre.

La exposición se lleva a efecto en homenaje al día de la mujer boliviana, que se celebra el 11 de octubre de cada año en conmemoración al nacimiento de Adela Zamudio (11-10-1854), una de las figuras literarias más influyentes del país en esa época.

“Es una exposición a manera de homenaje por el día nacional de la mujer, por esta razón que las expositoras son únicamente mujeres. Este año se incluyó a artistas emergentes, independientes, de mediana y larga trayectoria dentro el arte. Por lo tanto, considero que es una exhibición bastante inclusiva que trata de mostrar el trabajo que realizan las mujeres de nuestra ciudad”, señaló la artista Geika Mejía Echalar, quien expondrá las obras “Dos corazones” y Valentín.

Vanessa Bohórquez es otra de las virtuosas que toma parte de la exhibición con sus obras al óleo: “Mirada de antaño” y “Sendero de Luz”.



“En ‘Mirada de antaño’ quise plasmar las expresiones de nuestra tierra, el rostro que guarda nuestra identidad y la vestimenta de nuestra cultura. En ‘Sendero de luz’, la búsqueda de la paz interior, un camino que nos aleja de lo cotidiano para conducirnos hacia la luz”.