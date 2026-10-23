Bolivia y EEUU evalúan cooperación bilateral en defensa y seguridad

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo este viernes una reunión con la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Amanda Porter, quien estuvo acompañada por el agregado de Defensa, Alfredo Rivera, para analizar los avances de la cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad, así como los próximos pasos de coordinación en el marco de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C por las siglas en inglés de Americas Counter Cartel Coalition).

La agenda incluyó la participación de Bolivia en la reunión de la coalición, prevista para el 26 y 27 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana, y las oportunidades para profundizar la colaboración frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

“Conversamos sobre la participación de Bolivia en la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), la reunión que se realizará este 26 y 27 de octubre en Santo Domingo y los siguientes pasos de nuestra cooperación en defensa y seguridad”, escribió Justiniano en sus redes sociales.

La cooperación entre Bolivia y EEUU contempla áreas estratégicas como el intercambio de inteligencia, el acceso a tecnología, la capacitación, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y el desarrollo de mayores capacidades institucionales para enfrentar estas amenazas, detalló el Ministerio de Defensa mediante un reporte institucional.

En la reunión de este viernes, los diplomáticos estadounidenses y la autoridad gubernamental boliviana también hablaron del “fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas y del marco que estamos trabajando para que puedan contribuir –de manera excepcional, complementaria y dentro de la ley– en la lucha contra estas amenazas (narcoterrorimo), sin sustituir las funciones de la Policía ni de las demás instituciones competentes”, señaló Justiniano.

El encuentro forma parte de la agenda de coordinación bilateral orientada a fortalecer las capacidades de defensa y seguridad de Bolivia y avanzar hacia mecanismos de cooperación que se traduzcan en acciones concretas frente a las amenazas transnacionales.

“La cooperación sirve cuando se traduce en cosas concretas: mejor inteligencia, tecnología, capacitación, seguridad fronteriza y mayores capacidades para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado transnacional”, puntualizó el titular de Defensa.