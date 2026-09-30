Paz promulga la Ley de Prediarios

El presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles una ley que transfiere al nivel central el financiamiento de los prediarios (dinero que desembolsa el Estado para la alimentación y otros gastos básicos de los encarcelados) y del bono de vacunación, obligaciones que hasta ahora asumían las gobernaciones. La medida representa un alivio fiscal de Bs 209,5 millones anuales para los gobiernos departamentales.

“Este es un paso dentro de lo que es la Agenda 50-50”, afirmó Paz durante el acto de promulgación realizado en el Palacio Quemado, donde vinculó la norma con el proceso de descentralización y redistribución de competencias y recursos.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, explicó que la ley que se promulga permitirá destinar cerca de 209,5 millones de bolivianos “a frentes y temáticas que son difíciles de postergar y que requerían una atención urgente”.

Es así que 87,6 millones de bolivianos serán para garantizar los prediarios en las cárceles del país y la gestión de Régimen Penitenciario asegurando los derechos humanos básicos.

Entre tanto, 116,5 millones de bolivianos se destinará a viáticos para personal de salud en tareas de vacunación; 1,8 millones de bolivianos para la gestión operativa y 3,4 millones de bolivianos para la intervención urgente en la cuenca del río Pilcomayo.

“Debemos ser claros y transparentes, esta norma es un alivio fiscal inmediato, pero no es una solución estructural definitiva. La solución estructural definitiva es algo que queremos coconstruir y creo que en eso hemos dado pasos firmes a través de las mesas técnicas de trabajo entre Gobierno y gobernaciones”, señaló Aramayo.

El acto contó con la participación de siete de los nueve gobernadores y gobernadoras del país, no estuvieron presentes ni Tarija ni Potosí.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, destacó que los nueve departamentos trabajan de manera conjunta para lograr una mayor descentralización.

“Vamos a apoyar todas las cosas buenas que este Gobierno haga y vamos a, por supuesto, criticar también los errores, como nos corresponde, pero esta es una buena y, por ahora, al menos lo que me lleva a mí como gobernador son mucho más las buenas, presidente, que estamos llevándose a las gobernaciones”, enfatizó Velasco.