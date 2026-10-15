Gobierno y choferes acuerdan un incremento del 35% en las tarifas del transporte interdepartamental

Tras intensas jornadas de negociación, el Gobierno Nacional y los representantes de los choferes del transporte interdepartamental alcanzaron un acuerdo definitivo que establece un incremento del 35% en las tarifas de los pasajes para los viajes entre departamentos de todo el país.

El sector del autotransporte justificó la necesidad de esta nivelación tarifaria debido al incremento en los costos de operación, principalmente en la adquisición de repuestos, neumáticos y el encarecimiento del costo de vida. Según los dirigentes, las tarifas actuales se mantenían congeladas desde hace varios años, lo que hacía insostenible continuar brindando el servicio bajo las mismas condiciones.