Lanzan una campaña masiva de vacunación antirrábica en el eje

Los municipios del eje metropolitano de Cochabamba, desde Sacaba hasta Sipe Sipe, llevarán adelante una campaña masiva de vacunación antirrábica el fin de semana, el 24 y 25 de octubre, para inmunizar a más de medio millón de perros y gatos contra esta enfermedad mortal.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, realizó ayer el lanzamiento de la campaña de vacunación antirrábica, que se desarrollará el 24 y 25 de octubre de este año. El municipio prepara 400.000 dosis para la inmunización.

“Vamos a poner los 30 centros de salud al servicio de la vacunación los días 24 y 25. Tenemos 400 mil dosis para poder vacunar a nuestros animalitos”, señaló Reyes Villa.

Remarcó que el personal de los centros de salud del municipio apoyará en la vacunación para abarcar todos los distritos de Cochabamba.

Sacaba

La campaña central se desarrollará el 24 y 25 de octubre y tiene como meta proteger a 126.643 animales de compañía, entre perros y gatos, en este municipio.

“Vacunar es cuidar. Invitamos a todos los vecinos a llevar a sus perritos y gatitos de forma responsable. Con una vacuna protegemos a nuestras mascotas y protegemos a nuestros niños y a toda la familia”, manifestó el alcalde Riony Villarroel y pidió a la población que participe.

Quillacollo

El secretario general, Boris Mercado, informó que el fin se mana se vacunarán a las mascotas contra esta enfermedad en todos los centros de salud. Se tiene la meta de inmunicar a más de 100 mil mascotas y las dosis son totalmente gratuitas.

Las vacunas protegen a las mascotas por un año.