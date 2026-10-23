FEPC y Alcaldía administrarán el recinto de Alalay por 30 años

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Alcaldía de Cochabamba (GAMC) formalizaron la firma de un contrato de Alianza Público-Privada (APP) para la administración del recinto ferial Alalay por un 30 años.

De esta manera se estableció un nuevo marco de cooperación institucional para el desarrollo, fortalecimiento y proyección de uno de los principales activos de infraestructura económica del departamento.

La suscripción del acuerdo, realizada en el marco del lanzamiento oficial de Fexco 2027, con la participación del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure.

El contrato establece un horizonte institucional de largo plazo que permitirá proyectar la administración del recinto ferial Alalay bajo una visión de desarrollo sostenido con la representación empresarial, la experiencia en organización ferial y los mecanismos de vinculación comercial desarrollados por el sector privado.

La formalización de la APP representa un paso institucional orientado a consolidar un modelo de gestión que vincula infraestructura pública, capacidades empresariales y planificación de largo plazo.

La vigencia de 30 años constituye un horizonte estratégico para desarrollar instrumentos de administración, mantenimiento, modernización y aprovechamiento de las instalaciones feriales, fortaleciendo su capacidad para responder a las necesidades del sector productivo y a la creciente demanda de espacios especializados para actividades comerciales y empresariales.