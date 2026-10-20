Comicios: tras frustrante debate del domingo, encuestas apuntan a un empate técnico en Brasil

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 20/10/2026 a las 8h26
ESCUCHA LA NOTICIA

El áspero intercambio la noche del domingo en el primer debate a una semana del balotaje entre el presidente Lula da Silva y el retador conservador Flavio Bolsonaro “difícilmente moverá la aguja del electorado” señaló el análisis de la revista Veja. Bolsonaro logró poner nervioso a Lula, que demoró en encontrar su eje, pero la ausencia de propuestas es el comentario más reiterado.

Ayer, la empresa BTG/Nexus difundió su último sondeo que reafirma el empate, con una diferencia para Bolsonaro de 50,3% de los votos validos (sin blancos o anulados) contra 49,7% de Lula. La incertidumbre la amplió otra encuestadora, Vox Brasil que en las últimas horas señaló que el presidente ganaría la contienda con 51% de apoyo contra 49% de su rival, dos puntos abajo dentro del empate técnico. Esa firma fue la única que acertó el resultado de la primera vuelta lo que le da relevancia a ese pronóstico.

Aunque no el único. “Decepcionante”, “triste”, “vergonzoso”, “desafortunado”, “irresponsable”, “una farsa”, consigna implacable el portal de Estadão de un estudio de investigación cualitativa entre votantes que realizó en simultáneo con el debate el politólogo Renato Dorgan del Instituto Travessia.

En los cruces muy duros Lula da Silva utilizò con insistencia el modelo argentino de Javier Milei como ejemplo de los ajuste sque sobrevendràn si llega su rival a la presidencia. “Vos continuás diciendo que tu modelo es el modelo de Milei. ¿Sabés cuánto es la pobreza de Argentina? ¿Sabés cuánto es el desempleo? ¿Sabés cómo está la economía? Ya le pediste la motosierra a Milei?.

Posiblemente lo peor lo señaló Pedro Venceslau, el columnista político de CNN Brasil. Sostuvo que “la constante dinámica de ataques mutuos pareció estar completamente ensayada para la edición posterior en el horario electoral y la creación de cortes para redes sociales”. No fue entonces una falla, fue el objetivo.

En ese sentido llamó la atención la postura un tanto teatral del senador conservador con sus gestos a espaldas de Lula haciendo muecas o negando con la cabeza y sonriendo mientras este hablaba, maniobras muy ensayadas en el molde de las famosas de Donald Trump en sus debates. Pero el costo es que ese comportamiento pudo haber fulminado un activo importante del desafiante que lo ubicaba hasta ahora como el más moderado de su familia, por encima incluso de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Ministerio Público y Órgano Judicial, los más denunciados en la Defensoría del Pueblo

Lo más compartido

1
Ministro de Defensa perfila reunión de altos mandos militares de Bolivia y Chile
2
Justicia revoca medidas sustitutivas de Tatiana Marset y volverá a la cárcel Palmasola
3
Urioste posesionará este lunes a los nuevos fiscales departamentales en Sucre
4
El Wushu consolida su crecimiento en América
5
Lara sobre Urioste: “No importa quién (lo) ha recomendado, importa lo que se viene”

Más en Mundo

19/10/2026
Argentina incentiva retiro de 20.000 empleados públicos
La administración federal anunció que con la medida procura asegurar "maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos".
Ver más
19/10/2026
Protestas y violencia: ¿por qué se rebelan los jóvenes europeos?
Combustibles, alimentos y alquileres cada vez más caros: crecen las protestas en Europa contra el costo de vida y los recortes de presupuesto para la educación...
Ver más
Una jueza de Miami (Estados Unidos) autorizó el viernes reciente una orden de arresto contra el líder cubano Raúl Castro al encontrar causa probable para acusarlo de conspirar para cometer asesinatos...
Ver más
19/10/2026
Florida emite una orden de arresto por asesinato contra Raúl Castro
Más de 2.000 personas fueron detenidas entre el sábado y el domingo en varias ciudades Francia, país donde este fin de semana fue escenario de violentos enfrentamientos entre  manifestantes y...
Ver más
19/10/2026
Protestas por costo de vida, vivienda y educación se extienden en Europa
Con más agravios personales que propuestas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro debatieron este domingo por primera vez en TV, a una semana del balotaje electoral en ...
Ver más
19/10/2026
Lula y Flávio Bolsonaro se insultan en el primer debate electoral en Brasil
El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, "presentó al presidente su renuncia" el domingo, indicó el Elíseo en un comunicado. "Teniendo en cuenta la necesidad de un mando continuo de las...
Ver más
19/10/2026
Francia reconoce "pérdida de control" de la policía en protestas
En Portada
19/10/2026 Seguridad
Investigan amenazas contra la familia del presidente
“Efectivamente, hay una serie de amenazas contra la familia presidencial. Estamos investigando”, declaró este lunes el ministro de Gobierno.
vista
19/10/2026 País
Paz promulga la Ley de Prescripción para transferir fondos judiciales no reclamados al Órgano Judicial
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, que permitirá transferir al Órgano...
vista
19/10/2026 Economía
Gobierno asegura que el precio del pan se mantiene
Los panificadores revisarán sus costos de producción hasta el inicio de la próxima semana, cuando reanudarán las conversaciones iniciadas este lunes con...
vista
19/10/2026 País
Lara sobre Urioste: “No importa quién (lo) ha recomendado, importa lo que se viene”
El vicepresidente estuvo en Sucre en la posesión de los fiscales departamentales y declaró que José Urioste “está dando señales de que la Fiscalía va a cambiar...
vista
19/10/2026 Mundo
Protestas y violencia: ¿por qué se rebelan los jóvenes europeos?
Combustibles, alimentos y alquileres cada vez más caros: crecen las protestas en Europa contra el costo de vida y los recortes de presupuesto para la educación...
vista
19/10/2026 País
Juez encarcela a Nilton Condori por 6 meses
Está en el penal de San Pedro, La Paz, en detención preventiva mientras se realizan las pesquisas sobre la posible comisión de los delitos de instigación...
vista
Actualidad
El áspero intercambio la noche del domingo en el primer debate a una semana del balotaje entre el presidente Lula da...
Ver más
20/10/2026 Mundo
Comicios: tras frustrante debate del domingo, encuestas apuntan a un empate técnico en Brasil
La Defensoría del Pueblo atendió 20.585 casos en todo el país entre el 1 de enero y el 16 de octubre de 2026, a través...
Ver más
20/10/2026 País
Ministerio Público y Órgano Judicial, los más denunciados en la Defensoría del Pueblo
Los panificadores revisarán sus costos de producción hasta el inicio de la próxima semana, cuando reanudarán las...
Ver más
19/10/2026 Economía
Gobierno asegura que el precio del pan se mantiene
“Efectivamente, hay una serie de amenazas contra la familia presidencial. Estamos investigando”, declaró este lunes el...
Ver más
19/10/2026 Seguridad
Investigan amenazas contra la familia del presidente
Deportes
Hugo Dellien disputó ayer la final del torneo cruceño, donde tuvo un gran duelo con el brasileño Thiago Seyboth y...
Ver más
19/10/2026 Tenis
Pese a gran desempeño en el Bolivia Open, Dellien no logra el campeonato
FC Universitario comenzó con fuerza y aprovechó sus oportunidades para derrotar por 2-1 a San Antonio, ayer en el...
Ver más
18/10/2026 Fútbol
Universitario toma aire con un triunfo ante San Antonio
El tenista boliviano Hugo Dellien buscará este domingo consagrarse bicampeón del Bolivia Open, el torneo Challenger 75...
Ver más
18/10/2026 Multideportivo
Dellien avanza a la final y busca el bicampeonato del Bolivia Open
El joven boliviano tuvo una gran semana en Cochabamba y llegó a la final de singles en su categoría.
Ver más
17/10/2026 Tenis
Sebastián Chang logra el subcampeonato en Sub-16 del Cóndor de Plata
Doble Click
La agenda cultural  de Cochabamba en la semana 43 de 2026 tiene en agenda el desarrollo de la 5ta Bienal Internacional...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Agenda: La 5ta Bienal Internacional de la Acuarela atrae la atención
La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026,...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Las 19 mujeres que transformaron la literatura con el Premio Nobel
Querido amigo, pongo tu nombre al frente de este Prólogo, publicado ahora en la prensa a manera de reseña literaria,...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Los vértigos de un egiptólogo en Egipto
Chakana Teatro brilló con luces propias en el trigésimo quinto Premio Nacional de Teatro Peter Travesí, conquistando...
Ver más
18/10/2026 Cultura
Ariel Muñoz, de Chakana Teatro: el teatro hace preguntas, debe hacerlas