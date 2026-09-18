Milenio plantea incentivos para frenar la informalidad laboral, que ya afecta a ocho de cada diez bolivianos

País
Los Tiempos Digital
Publicado el 18/09/2026 a las 14h20
ESCUCHA LA NOTICIA

8 de cada 10 personas ocupadas en Bolivia trabajan en la informalidad, según datos de la OIT correspondientes al primer semestre de 2025. Frente a esta realidad, la Fundación Milenio plantea un desafío de fondo: hacer que la formalidad no sea solamente una lista de obligaciones, sino una vía para que las empresas puedan vender más, acceder a crédito, invertir y generar empleo.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio desarrollado por Fundación Milenio, con apoyo del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), en el marco del proyecto regional “Avanzando las libertades económicas en América Latina”.

El análisis señala que Bolivia enfrenta un círculo en el que la informalidad, la baja productividad y el escaso crecimiento empresarial se refuerzan entre sí, especialmente en los negocios de menor tamaño.

“Cuando las personas pueden decidir cómo trabajar, producir, invertir y competir con el menor número de obstáculos innecesarios, se crean las condiciones para que los habitantes de un país puedan prosperar”, afirmó Morgan King, gerente de Programas para América Latina y el Caribe de CIPE.

Formalizarse no garantiza crecer

Para una pequeña empresa, registrarse, obtener permisos y cumplir obligaciones no necesariamente se traduce en mejores oportunidades.

Tener un NIT no asegura conseguir mejores clientes; estar registrado no significa automáticamente obtener crédito; y cumplir requisitos tampoco garantiza que un negocio pueda crecer.

Por eso, la investigación propone entender la formalización como un proceso en el que las empresas puedan avanzar hacia mayores ventas, productividad, empleo, inversión y acceso a financiamiento.

La evidencia analizada muestra que las empresas con mayores niveles de formalidad tienden a ser también más grandes y productivas, registran mayores ventas, generan más empleo y tienen mejores posibilidades de acceder al crédito.

El reto, entonces, es que los beneficios de ser formal sean mayores y más visibles que los costos de cumplir las reglas, especialmente para los pequeños negocios.

“Es lo que en Milenio denominamos libertad económica efectiva: la posibilidad real de que una empresa pueda desarrollar sus actividades bajo reglas suficientemente previsibles y con costos que no terminen convirtiéndose en una barrera para su crecimiento”, explicó Henry Oporto, director ejecutivo de la Fundación Milenio.

Menos obstáculos para quienes quieren crecer

La Fundación Milenio identifica varias condiciones necesarias para reducir la informalidad de manera sostenible: simplificar y disminuir los costos de los trámites, facilitar el acceso al financiamiento, abrir oportunidades para llegar a nuevos mercados y fortalecer la seguridad jurídica de las inversiones, activos y contratos.

La idea es pasar de un círculo de informalidad, baja productividad y poco crecimiento a otro en el que la formalidad ayude a generar más inversión, productividad, expansión empresarial y empleo.

Pero el estudio también muestra que estas condiciones no dependen solamente de las decisiones de las empresas. La manera en que las instituciones estatales diseñan y aplican las reglas puede facilitar o dificultar ese camino.

Escuchar a quienes producen también es parte de la solución

Esta conclusión coincide con los resultados de “LATAM Sin Barreras: Foro regional sobre las libertades económicas”, realizado el 17 de septiembre en Bogotá, donde se analizaron investigaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala.

Uno de los puntos comunes encontrados en los cinco países es que las decisiones públicas no siempre incorporan suficientemente las necesidades de quienes trabajan, producen e invierten.

Para una pequeña empresa, por ejemplo, es muy diferente que  un funcionario conozca desde un escritorio los requisitos para formalizarse a que conozca cuánto tiempo toma realmente el trámite, cuánto cuesta, qué dificultades encuentra el empresario y qué necesita después para crecer.

Por ello, el foro plantea fortalecer la descentralización, pero acompañarla de instituciones locales con mayor capacidad técnica y de mecanismos efectivos para escuchar a empresas, trabajadores y ciudadanos.

No se trata únicamente de llevar decisiones del nivel nacional a los territorios. También se necesita que las instituciones locales tengan información, personal preparado y herramientas para entender las economías locales y convertir esas necesidades en mejores decisiones.

Reglas claras y trámites que realmente sean más fáciles

El segundo aprendizaje del foro está relacionado con la forma en que se aplican las normas.

No siempre el problema es que existan demasiadas reglas. También puede ocurrir que sean confusas, rígidas, insuficientes o que distintas instituciones las interpreten de manera diferente.

Para un empresario, esto puede significar más visitas a oficinas, documentos repetidos, mayores costos y dudas sobre qué debe hacer para cumplir.

Por eso, el foro propone mayor transparencia, capacitación de funcionarios y empresarios, simplificación de procesos, digitalización, evaluación del impacto de las nuevas regulaciones y diálogo permanente entre las instituciones públicas y quienes desarrollan actividades económicas.

Una recomendación central es simplificar antes de digitalizar. Pasar un trámite complejo a internet no lo hace necesariamente más sencillo si conserva requisitos innecesarios o exige entregar la misma información varias veces.

Una formalidad que abra puertas

En el caso de Bolivia, estas conclusiones tienen una aplicación directa.

Si formalizarse implica únicamente asumir más costos y obligaciones, los incentivos para permanecer en la informalidad pueden mantenerse. Pero si cumplir las reglas facilita acceder a crédito, vender a nuevos clientes, participar en mercados, invertir y crecer, la formalidad puede convertirse en una herramienta de desarrollo empresarial.

Por eso, el reto no es solamente reducir el número de trabajadores informales. Es hacer que entrar y permanecer en la economía formal tenga un valor concreto para quienes producen y generan empleo.

La agenda que surge del estudio y del debate regional apunta así a una pregunta sencilla: ¿qué obtiene una empresa cuando cumple las reglas y qué tan fácil es avanzar después de cumplirlas?

La respuesta a esa pregunta puede marcar la diferencia entre una formalidad que se vive como una carga y una formalidad que se convierte en una puerta de entrada a más oportunidades, productividad y crecimiento.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
EEUU sanciona a 11 entidades de Cuba vinculadas a la industria del níquel y al aparato militar
3
Beller declara como testigo por el caso Cerimedo en una cámara Gesell
4
Más estado de excepción quiere frenar conflictos; sectores ven innecesario
5
Marset dijo a la DEA que posee 10 t de droga y que el PCC trafica con armas

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Dictan seis meses en El Abra para tres implicados en el robo a joyería Imperio
3
En la Asamblea coinciden en levantar la subvención a los combustibles; la diferencia es el cómo y cuándo
4
Asamblea aprueba la ampliación del Estado de excepción por 90 días
5
Posesionan al Secretario General Permanente del Consejo Supremo de Defensa

Más en País

18/09/2026
Beller declara como testigo por el caso Cerimedo en una cámara Gesell
Nadia Beller  declaró ayer  en una Cámara Gesell en la Unidad de Víctimas Especiales de la fiscalía de Santa Cruz, como parte del proceso que investiga a...
Ver más
18/09/2026
Más estado de excepción quiere frenar conflictos; sectores ven innecesario
Tras la aprobación por mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa (ALP) del estado de excepción, varios sectores sociales han mostrado su desacuerdo pese a...
Ver más
Durante el relanzamiento de la refinería Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, afirmó que es preferible invertir en una refinería que, en la subvención, y en ese...
Ver más
18/09/2026
"Prefiero invertir en refinación que en subvención": Paz dice que tomará decisiones en los próximos días
En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hay consenso en distintas bancadas sobre la necesidad de levantar la subvención a los combustibles.
Ver más
18/09/2026
En la Asamblea coinciden en levantar la subvención a los combustibles; la diferencia es el cómo y cuándo
Pese a que varios legisladores cuestionaron a los ministros de Gobierno y de Defensa sobre el trabajo desarrollado en los primeros 90 días del Estado de excepción, la mayoría votó por ampliar la...
Ver más
17/09/2026
Asamblea aprueba la ampliación del Estado de excepción por 90 días
Los ministros de Defensa y de Gobierno, Ernesto Justiniano y Marco Antonio Oviedo, respectivamente, acudieron ayer al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para justificar y pedir el...
Ver más
17/09/2026
Tensión entre Lara y Oviedo en la ALP marca debate sobre estado de excepción
En Portada
18/09/2026 País
En la Asamblea coinciden en levantar la subvención a los combustibles; la diferencia es el cómo y cuándo
En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hay consenso en distintas bancadas sobre la necesidad de levantar la subvención a los combustibles.
vista
18/09/2026 Economía
Paz cuestiona a Evo y Arce: ¿Por qué no invirtieron para tener diésel y gasolina y no pasar por esta desgracia?
El presidente Rodrigo Paz cuestionó este viernes durante un acto en YPFB, en Santa Cruz, a los exmandatarios Evo Morales y Luis Arce denunciando una falta de...
vista
18/09/2026 Economía
Diputados aprueban el crédito de $us 1.900 millones del FMI y desembolsos serán trimestrales
La Cámara de Diputados aprobó ayer, con un amplio respaldo superior a los dos tercios, el proyecto de ley que autoriza el financiamiento de aproximadamente $us...
vista
18/09/2026 País
Más estado de excepción quiere frenar conflictos; sectores ven innecesario
Tras la aprobación por mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa (ALP) del estado de excepción, varios sectores sociales han mostrado su desacuerdo pese a...
vista
18/09/2026 País
Beller declara como testigo por el caso Cerimedo en una cámara Gesell
Nadia Beller  declaró ayer  en una Cámara Gesell en la Unidad de Víctimas Especiales de la fiscalía de Santa Cruz, como parte del proceso que investiga a...
vista
18/09/2026 Medio Ambiente
El tilcayo: Un nuevo felino para el mundo desde Bolivia
El tilcayo (Leopardus tilcayo) es una nueva especie de felino salvaje descubierta y descrita científicamente en septiembre de 2026.
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
8 de cada 10 personas ocupadas en Bolivia trabajan en la informalidad, según datos de la OIT correspondientes al primer...
Ver más
18/09/2026 País
Milenio plantea incentivos para frenar la informalidad laboral, que ya afecta a ocho de cada diez bolivianos
En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hay consenso en distintas bancadas sobre la necesidad de levantar la...
Ver más
18/09/2026 País
En la Asamblea coinciden en levantar la subvención a los combustibles; la diferencia es el cómo y cuándo
Durante el relanzamiento de la refinería Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz, el presidente del Estado, Rodrigo Paz,...
Ver más
18/09/2026 País
"Prefiero invertir en refinación que en subvención": Paz dice que tomará decisiones en los próximos días
Deportes
El guardavalla Manuel Ferrel, de Guabirá, negó estar involucrado en el amaño de partidos, pero pidió perdón por no...
Ver más
18/09/2026 Fútbol
El arquero Ferrel negó estar en el amaño de partido, pero pidió perdón a Guabirá y a la FBF
La pista del Club Hípico Los Sargentos volverá a ser escenario de una prueba internacional, los Juegos Bolivarianos...
Ver más
17/09/2026 Multideportivo
Las pruebas ecuestres de los Juegos Bolivarianos de 2029 serán en Los Sargentos
Con la participación de más de medio millar de atletas que representarán a 85 federaciones este fin de semana se...
Ver más
16/09/2026 Multideportivo
Mamani y Garibay competirán en el Mundial de Atletismo en Dinamarca tras entrenamiento
Entre vendajes, entrenamientos contrarreloj y sueños grandes, Maya Quinteros hizo lo impensado, pues ganó la medalla de...
Ver más
15/09/2026 Multideportivo
Oro que inspira, Maya Quinteros llena de orgullo a Bolivia
Tendencias
El tilcayo (Leopardus tilcayo) es una nueva especie de felino salvaje descubierta y descrita científicamente en...
Ver más
18/09/2026 Medio Ambiente
El tilcayo: Un nuevo felino para el mundo desde Bolivia
La acumulación de objetos en los espacios de uso diario suele transformar la limpieza del hogar en una tarea extensa....
Ver más
17/09/2026 Interesante
Seis rincones de la casa que se pueden ordenar en menos de diez minutos
Un estudio experimental estima que la temperatura media global podría superar de forma temporal los 2 °C sobre los...
Ver más
16/09/2026 Medio Ambiente
Un estudio estima que la Tierra podría superar los 2 °C sobre la era preindustrial
Apple presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los modelos que incorporan el sistema de cámara profesional más...
Ver más
11/09/2026 Tecnología
iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los celulares de Apple
Doble Click
Decenas de manifestantes de extrema derecha se han concentrado la noche del miércoles frente a la vivienda de los...
Ver más
18/09/2026 Cine
Manifestantes de extrema derecha acosan la casa de los padres de la directora de Naza
Una pilota frente a los controles de una aeronave, una soldadora entre herramientas y chispas, una bombera voluntaria,...
Ver más
18/09/2026 Cultura
ONU Mujeres lleva a historietas la vida de bolivianas que rompieron estereotipos
Seis elencos internacionales animarán el II Festival Internacional “Teatro Sur” que se desarrollará del 22 al 26 de...
Ver más
17/09/2026 Cultura
Seis compañías animan la segunda versión de Teatro Sur
Más de 200 cineastas israelíes han firmado una carta en solidaridad con Yuval Abraham y Rachel Szor, directores del...
Ver más
16/09/2026 Cultura
Más de 200 cineastas firman carta de solidaridad con los directores de Naza