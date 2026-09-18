"Prefiero invertir en refinación que en subvención": Paz dice que tomará decisiones en los próximos días

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Publicado el 18/09/2026 a las 12h10
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Durante el relanzamiento de la refinería Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, afirmó que es preferible invertir en una refinería que, en la subvención, y en ese contexto, adelantó que tomará decisiones en los próximos días.

"Prefiero invertir en refinación que en subvención", dijo Paz y explicó que tomar esta opción significa más presupuesto para trabajos de carreteras, hospitales, ítems y otros.

"Cuando invertimos en refinación o exploración, la carretera que el otro día, hablábamos Okinawa-Los Troncos, que va a tener un impacto en Yapacaní-San Julián, significa cerca de 90 millones de dólares, más o menos lo que se lleva la subvención en un par de semanas", detalló el mandatario.

La autoridad insistió que es mejor invertir en la planta de refinería para obtener diésel y gasolina. "Esto es muy importante porque en los siguientes días tendremos que tomar decisiones", afirmó.

En su intervención, Paz además mencionó que los expresidentes Evo Morales y Luis Arce deben responder el por qué no invirtieron en más exploraciones.

"Es importante entender y preguntar a Arce y a Evo por qué no hicieron las inversiones en su momento adecuado para que Bolivia fuese y siguiese siendo el corazón energético en el contexto sudamericado", cuestionó.

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