"Prefiero invertir en refinación que en subvención": Paz dice que tomará decisiones en los próximos días

Durante el relanzamiento de la refinería Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, afirmó que es preferible invertir en una refinería que, en la subvención, y en ese contexto, adelantó que tomará decisiones en los próximos días.

"Prefiero invertir en refinación que en subvención", dijo Paz y explicó que tomar esta opción significa más presupuesto para trabajos de carreteras, hospitales, ítems y otros.

"Cuando invertimos en refinación o exploración, la carretera que el otro día, hablábamos Okinawa-Los Troncos, que va a tener un impacto en Yapacaní-San Julián, significa cerca de 90 millones de dólares, más o menos lo que se lleva la subvención en un par de semanas", detalló el mandatario.

La autoridad insistió que es mejor invertir en la planta de refinería para obtener diésel y gasolina. "Esto es muy importante porque en los siguientes días tendremos que tomar decisiones", afirmó.

En su intervención, Paz además mencionó que los expresidentes Evo Morales y Luis Arce deben responder el por qué no invirtieron en más exploraciones.

"Es importante entender y preguntar a Arce y a Evo por qué no hicieron las inversiones en su momento adecuado para que Bolivia fuese y siguiese siendo el corazón energético en el contexto sudamericado", cuestionó.