Gobierno y choferes inician diálogo en la ciudad de La Paz

Economía
ABI
Publicado el 29/09/2026 a las 11h16
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Autoridades del Gobierno nacional y la dirigencia de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia iniciaron este martes en la ciudad de La Paz el diálogo sobre el Decreto Supremo 5716 que elimina la subvención al diésel.

La reunión se lleva a cabo en el Edificio Centro de Comunicaciones, en pleno centro paceño.

De parte de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, está presente el ejecutivo, Lucio Gómez, entre otros representantes, además de autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas; de Gobierno; de Hidrocarburos y Energías; y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Para el lunes, esta Confederación convocó a sus bases al repliegue de sus vehículos en rechazo al Decreto Supremo 5716; no obstante, el Gobierno reportó que la medida se cumplió parcialmente, con un repliegue de algunas unidades en Santa Cruz y Sucre, mientras que en gran parte del territorio nacional las actividades del transporte se desarrollaron con normalidad.

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