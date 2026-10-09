Ávila revela que Paz sugirió a Urioste para fiscal general interino

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, reveló este viernes que el presidente Rodrigo Paz le sugirió el nombre de José Armando Urioste Viera para incluirlo como alternativa para la designación del fiscal general del Estado interino por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

"A mí me sugirió el presidente junto a otro (nombre)", afirmó el legislador entrevistado por la prensa de Tarija, hasta donde llegó para participar de la firma de la construcción de colectores, emisario y planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Cabeza de Toro.

"¿El presidente Rodrigo Paz?", volvió a preguntar un periodista y Ávila respondió: "Así es...".

¿No ha sido un empresario?, le cuestionaron. El presidente del Senado afirmó: "Ninguno, yo no conozco a ninguno".

“Un amigo empresario”

El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, reveló en una entrevista difundida por televisión el jueves que un "amigo empresario" le pidió su hoja de vida para que sea postulad al cargo, al que llegó en una compleja sesión del Legislativo donde su nombre no había sido propuesto en ninguna de los cinco intentos previos de elegir a quien sustituiría al destituido Roger Mariaca.

La nueva autoridad, que juró el lunes, dijo en una entrevista con la cadena internacional CNN que esta persona en su momento fue su cliente, pero negó cualquier compromiso previo para su designación.

¿Quién lo llamó, cómo se enteró de esto?, le preguntó el periodista Fernando del Rincón. Acto seguido, Urioste respondió: "Días antes me pidió un amigo que si me interesaba postularme y que le mande el currículum y le envié mi currículum".

"Seguramente, él pasó (el documento) a algún diputado o senador, desconozco el vínculo", sostuvo Urioste la noche del miércoles.