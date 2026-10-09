Defensa de Mariaca: Se llevaron documentos sobre "caso oro, maletas y gasolina basura"

El abogado del exfiscal general Roger Mariaca, Jerjes Justiniano, afirmó este viernes que durante el allanamiento al domicilio de su defendido se secuestró una carpeta con documentación relacionada con investigaciones sobre el oro, las maletas y la gasolina, asuntos que, según sostuvo, tendrían vinculación con el entorno presidencial, según un reporte de la Red DTV.

La defensa indicó que Mariaca considera que los procesos en su contra responden a una pugna política porque, según su versión, investigaba esos casos. “Dentro de la documentación que se llevaron, que tenía él en su domicilio, había una carpeta con relación a todo eso”, manifestó.

Ante esta declaración, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, descartó esas afirmaciones y señaló que se siguieron los procedimientos. Oviedo señaló que en cada allanamiento se contó con la presencia de un equipo de filmación, un notario, un representante de la Fiscalía, un juez y de medios de comunicación.

“Estamos teniendo una pulcritud y un detalle llevado al extremo, porque después se empiezan a distorsionar las investigaciones y finalmente uno puede decir lo que le dé la gana, más aún si es la defensa de un narcoterrorista como Mariaca”, manifestó Oviedo, según la Red Unitel.

Condiciones “deprimentes”

Justiniano también denunció que su defendido tiene problemas de salud y permanece recluido en condiciones “muy deprimentes” en el penal de Cantumarca, en Potosí, en una celda improvisada que antes era un depósito y que, según describió, mide aproximadamente tres metros de largo por uno de ancho.

Anunció que la defensa acreditará los problemas médicos de Mariaca y solicitará su traslado a una cárcel de Santa Cruz. “Es una de las razones por las cuales vamos a pedir que se lo traslade a la ciudad de Santa Cruz”, señaló Justiniano.