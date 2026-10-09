Estado de catástrofe por aluvión en comuna de Santiago de Chile

Mundo
EUROPA PRESS
Publicado el 09/10/2026 a las 0h00
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha decretado el estado de catástrofe en la comuna de Las Condes, ubicada en la capital del país, Santiago, tras un aluvión de agua y barro que este jueves ha dejado graves daños en viviendas y vehículos. La rápida activación de la emergencia ha obligado a desplegar un operativo interministerial y a evacuar a más de 1.200 personas de centros educativos y de salud.

La decisión del Gobierno, adoptada tras una reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional, busca liberar de forma inmediata todos los recursos del Estado para hacer frente a la crisis.

En la zona se desplegaron efectivos del Ejército y maquinaria pesada, bajo la supervisión de los ministerios de Interior, Obras Públicas, Defensa, Salud y Energía.

El biministro del Interior del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, y portavoz del Gobierno, Claudio Alvarado, ha instado a la población en rueda de prensa a no acercarse a los sectores afectados para no entorpecer los trabajos de limpieza y despeje de vías.

Alvarado ha justificado además la decisión de no activar las alarmas del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) de los teléfonos móviles argumentando que el aluvión se generó "de un minuto para otro" y que emitir una orden de evacuación sin tener claridad sobre el perímetro exacto de afectación habría generado "mucha más confusión".

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, ha calificado de "brutal" la remoción de tierra provocada por las lluvias, asegurando que "el cerro se dio de manera casi completa".

San Martín ha salido al paso de las críticas sobre una supuesta falta de mantenimiento, aclarando que el municipio y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) habían limpiado recientemente la zona de la Quebrada Honda y el túnel subterráneo tras los incendios del verano.

Las autoridades locales han suspendido las clases en los colegios de la comuna para este viernes y han pedido a los empleadores de la zona que permitan a sus trabajadores ausentarse si no es estrictamente necesario acudir.

El municipio ha habilitado además un albergue en el Centro Comunitario Santa Zita para acoger a las familias afectadas, mientras los equipos de la Dirección de Desarrollo Comunitario continúan realizando el catastro de daños en los hogares que han quedado aislados.

 

Lluvias extremas

La emergencia llega después del octubre más lluvioso registrado en la ciudad y vuelve a poner el foco en la exposición de los barrios situados al pie de la cordillera

El aluvión de agua, barro y piedras descendió la tarde de este jueves por San Carlos de Apoquindo, un sector del oriente de Santiago de Chile, y arrastró automóviles y vehículos de transporte público. El fenómeno se produjo en la comuna de Las Condes, en la zona precordillerana de la capital, en medio de un sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

Carabineros informó que a las 17:00 divisó un gran torrente de agua por la calle General Blanche, que bajaba hacia el poniente. Según la policía, la emergencia se originó, de forma preliminar, por el rebalse de un canal.

Las imágenes difundidas durante la tarde muestran la violencia de la corriente. Un autobús con pasajeros de la red de transporte público de la capital fue arrastrado por el caudal. En uno de los videos de testigos se ve a varias personas sobre el techo del vehículo. No hay información oficial sobre su estado.

El aluvión llega al cierre de una semana de registros históricos. Un río atmosférico, potenciado por el fenómeno de El Niño, originó el sistema frontal. Los 52 milímetros que cayeron en Santiago el martes 6 de octubre fueron el mayor registro diario de ese mes en la capital en más de un siglo, según los especialistas consultados por la prensa chilena.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Estado de catástrofe por aluvión en comuna de Santiago de Chile

Lo más compartido

1
Gobierno afirma que Mariaca tenía legisladores, policías y jueces vinculados a su estructura
2
Paz se queda sin el bloque de Samuel en el gobierno; Santamaría "permanece por decisión personal"
3
Nobel de Química : Kagan y Soai resuelven misterio de más de un siglo sobre las moléculas de la vida
4
Urioste revela que un “amigo empresario” le pidió su hoja de vida para postularlo para fiscal general
5
Fiscalía anula sistema de datos sobre procesos tras denuncias de vulneración

Más en Mundo

08/10/2026
El Niño se intensifica y llegará a su máximo en diciembre
Ese fenómeno climático podría extenderse hasta los primeros meses de 2027, alerta la Organización Meteorológica Mundial, una instancia de la ONU.
Ver más
08/10/2026
Nobel de Química : Kagan y Soai resuelven misterio de más de un siglo sobre las moléculas de la vida
El Premio Nobel de Química 2026 es para el francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soai “por el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis...
Ver más
La poetisa y ensayista canadiense Anne Carson ganó este jueves el Nobel de Literatura por su obra "atrevida", que aporta un toque de modernidad al misticismo en sus escritos sobre el amor, el deseo y...
Ver más
08/10/2026
La escritora canadiense Anne Carson gana el premio Nobel de Literatura
Permanecía en el hospital Gregorio Marañón desde el 23 de septiembre, cuando fue desalojada de la vivienda del distrito madrileño de Retiro en la que había vivido durante 71 años.
Ver más
07/10/2026
Muere Maricarmen Abascal, símbolo de protestas por vivienda en España
La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Química 2026 a Henri Kagan y Kenso Soai por el descubrimiento de efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica.
Ver más
07/10/2026
El Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por sus hallazgos clave para avances en la industria farmacéutica
A veces hace falta algo enorme para encontrar algo diminuto: el investigador belga-estadounidense Francis Halzen contribuyó decisivamente a la detección de partículas elementales ínfimas gracias a su...
Ver más
07/10/2026
Cubo de hielo de 1 km cúbico³ le vale el Nobel de Física a Halzen
En Portada
08/10/2026 Seguridad
Hallan más dinero y joyas en despachos de Mariaca y 2 exfiscales superiores
El Ministerio Público instruyó también la realización de microaspiraciones en esas oficinas de la Fiscalía General del Estado que estaban precintadas hasta...
vista
09/10/2026 Mundo
Estado de catástrofe por aluvión en comuna de Santiago de Chile
El torrente de agua, barro y piedras descendió la tarde de este jueves por un sector del oriente de Santiago de Chile, y arrastró automóviles y vehículos de...
vista
08/10/2026 Seguridad
Nueva balacera en San Ignacio de Velasco: encapuchados disparan contra una vivienda
Una nueva balacera se registró la noche de este jueves en el barrio Santa Rosita, en el municipio de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, donde dos sujetos...
vista
08/10/2026 País
Urioste revela que un “amigo empresario” le pidió su hoja de vida para postularlo para fiscal general
El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, reveló que un “amigo empresario” le pidió su hoja de vida para postularlo al cargo, al que llegó...
vista
08/10/2026 Economía
BCB ratifica que la inflación este año será de 9,2%
El alza de precios en “agosto y septiembre fue menor a la prevista y ese menor punto de partida compensa el efecto del nuevo precio del diésel”, constata el...
vista
08/10/2026 Economía
Hallan en Potosí explotación irregular de oro con 500 trabajadores
Una denuncia permitió a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera descubrir gran cantidad de vehículos y maquinaria pesada realizando actividades de...
vista
Actualidad
El torrente de agua, barro y piedras descendió la tarde de este jueves por un sector del oriente de Santiago de Chile,...
Ver más
09/10/2026 Mundo
Estado de catástrofe por aluvión en comuna de Santiago de Chile
El Ministerio Público instruyó también la realización de microaspiraciones en esas oficinas de la Fiscalía General del...
Ver más
08/10/2026 Seguridad
Hallan más dinero y joyas en despachos de Mariaca y 2 exfiscales superiores
La Gobernación de Cochabamba, a través de la Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Recurso Hídricos y la UGRyAD...
Ver más
08/10/2026 Cochabamba
Un incendio afecta a Sicaya y el fuego se reactivó en Potrero, en Quillacollo
El alza de precios en “agosto y septiembre fue menor a la prevista y ese menor punto de partida compensa el efecto del...
Ver más
08/10/2026 Economía
BCB ratifica que la inflación este año será de 9,2%
Deportes
Guabirá ganó a The Strongest por 2-1 anoche en Montero, pero no le alcanzó para avanzar los cuartos de final de la Copa...
Ver más
08/10/2026 Fútbol
Los cachorros del Tigre dan pelea a Guabirá en Montero y es el líder de su grupo
Los argentinos despidieron ayer a su ídolo Lionel Messi con una apoteósica “fiesta de agradecimiento” con fuegos...
Ver más
07/10/2026 Fútbol Int.
Lionel Messi “bailó” su último tango con Argentina
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sostiene que cumplió con lo estipulado en el contrato para el partido amistoso...
Ver más
06/10/2026 Fútbol
La FBF sostiene que cumplió con los requerimientos para el amistoso contra Gambia
El chuquisaqueño Conrrado Moscoso conquistó  ayer el tricampeonato en el SoCal Open de California, Estados Unidos, tras...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Moscoso conquista tricampeonato de raquet en California
Tendencias
Entre los bosques del Beni se esconde una rareza excepcional de la fauna boliviana: dos pequeños monos que no existen...
Ver más
07/10/2026 Medio Ambiente
Dos monos que solo existen en Bolivia sobreviven en el Beni y están en peligro de desaparecer
El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta...
Ver más
05/10/2026 Medio Ambiente
“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles
Doble Click
Expansiva, así será la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) que se inauguró ayer en el...
Ver más
08/10/2026 Cultura
Ponen en marcha una Feria Internacional del Libro expansiva
Es la tercera presentación teatral del festival Mujeres en escena que se prolonga hasta el sábado 11, con un desfile de...
Ver más
07/10/2026 Cultura
La Madrastra presenta “Anne” en el mARTadero
El popular cantautor argentino de origen italiano tenía 81 años, estaba activo y continuaba desarrollando su carrera...
Ver más
07/10/2026 Música
Murió Piero, el cantante de "Mi viejo"
Llegó el día, hoy se levanta el telón de la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) en el...
Ver más
07/10/2026 Cultura
Se levanta el telón de la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba