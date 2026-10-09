Estado de catástrofe por aluvión en comuna de Santiago de Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha decretado el estado de catástrofe en la comuna de Las Condes, ubicada en la capital del país, Santiago, tras un aluvión de agua y barro que este jueves ha dejado graves daños en viviendas y vehículos. La rápida activación de la emergencia ha obligado a desplegar un operativo interministerial y a evacuar a más de 1.200 personas de centros educativos y de salud.

La decisión del Gobierno, adoptada tras una reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional, busca liberar de forma inmediata todos los recursos del Estado para hacer frente a la crisis.

En la zona se desplegaron efectivos del Ejército y maquinaria pesada, bajo la supervisión de los ministerios de Interior, Obras Públicas, Defensa, Salud y Energía.

El biministro del Interior del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, y portavoz del Gobierno, Claudio Alvarado, ha instado a la población en rueda de prensa a no acercarse a los sectores afectados para no entorpecer los trabajos de limpieza y despeje de vías.

Alvarado ha justificado además la decisión de no activar las alarmas del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) de los teléfonos móviles argumentando que el aluvión se generó "de un minuto para otro" y que emitir una orden de evacuación sin tener claridad sobre el perímetro exacto de afectación habría generado "mucha más confusión".

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, ha calificado de "brutal" la remoción de tierra provocada por las lluvias, asegurando que "el cerro se dio de manera casi completa".

San Martín ha salido al paso de las críticas sobre una supuesta falta de mantenimiento, aclarando que el municipio y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) habían limpiado recientemente la zona de la Quebrada Honda y el túnel subterráneo tras los incendios del verano.

Las autoridades locales han suspendido las clases en los colegios de la comuna para este viernes y han pedido a los empleadores de la zona que permitan a sus trabajadores ausentarse si no es estrictamente necesario acudir.

El municipio ha habilitado además un albergue en el Centro Comunitario Santa Zita para acoger a las familias afectadas, mientras los equipos de la Dirección de Desarrollo Comunitario continúan realizando el catastro de daños en los hogares que han quedado aislados.

Lluvias extremas

La emergencia llega después del octubre más lluvioso registrado en la ciudad y vuelve a poner el foco en la exposición de los barrios situados al pie de la cordillera

El aluvión de agua, barro y piedras descendió la tarde de este jueves por San Carlos de Apoquindo, un sector del oriente de Santiago de Chile, y arrastró automóviles y vehículos de transporte público. El fenómeno se produjo en la comuna de Las Condes, en la zona precordillerana de la capital, en medio de un sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

Carabineros informó que a las 17:00 divisó un gran torrente de agua por la calle General Blanche, que bajaba hacia el poniente. Según la policía, la emergencia se originó, de forma preliminar, por el rebalse de un canal.

Las imágenes difundidas durante la tarde muestran la violencia de la corriente. Un autobús con pasajeros de la red de transporte público de la capital fue arrastrado por el caudal. En uno de los videos de testigos se ve a varias personas sobre el techo del vehículo. No hay información oficial sobre su estado.

El aluvión llega al cierre de una semana de registros históricos. Un río atmosférico, potenciado por el fenómeno de El Niño, originó el sistema frontal. Los 52 milímetros que cayeron en Santiago el martes 6 de octubre fueron el mayor registro diario de ese mes en la capital en más de un siglo, según los especialistas consultados por la prensa chilena.