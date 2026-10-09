Rescatan a un puma y un mono araña en Santa Cruz

La Gobernación de Santa Cruz informó este viernes sobre el rescate de un puma neonato y un mono araña, en un trabajo coordinado entre distintas instituciones.

El rescate fue posible gracias a la coordinación entre el personal de la Dirección de Recursos Naturales (Direna) de la Gobernación de Santa Cruz, técnicos del municipio de Concepción y la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).

Ambos animales silvestres se encuentran en instalaciones de la FCBC, donde reciben los cuidados necesarios.

La Gobernación resaltó el trabajo conjunto de las instituciones en favor de la conservación de la biodiversidad, el desarrollo productivo y la sostenibilidad del municipio de Concepción.

Además, habilitó la línea telefónica 800 14 2052 para que la población pueda denunciar casos de maltrato, tenencia ilegal o la presencia de animales silvestres que necesiten ayuda.