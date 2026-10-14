Tres bomberos resultaron heridos en el incendio en Potrero, en Quillacollo

Tres bomberos de la Policía resultaron heridos con quemaduras en las extremidades inferiores durante los trabajos de sofocación del incendio forestal en la zona Potrero, en Quillacollo, al quedar atrapados en medio del fuego debido a que las llamas cambiaron de dirección debido al intensidad del viento, según el reporte que brindaron a los medios de comunicación locales.

Aunque los tres uniformados se recuperan en la Caja Nacional de Salud (CNS) de las quemaduras especialmente en los pies contaron que vivieron momentos se zozobra al quedar atrapados en el incendio, incluso, sus botas se derritieron por el calor.

Los tres bomberos además se recuperan de la intoxicación por la inhalación de monóxido de carbono como consecuencia de la humareda.

Daños

El departamento ha registrado más de cinco incendios forestales de magnitud en las últimas dos semanas que afectaron a los municipios de Mizque, Pocona, Quillacollo, Tarata y Arbieto.

En Mizque el fuego arrasó más de 2 mil hectáreas entre pastizales y bosques que dejaron sin áreas alimento al ganado. El municipio se declaró en emergencia por los incendios.