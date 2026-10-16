Alcaldía proyecta 6 carriles y ciclovía tras demolición en la Oquendo

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 16/10/2026 a las 9h09
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La Alcaldía de Cochabamba inició ayer la demolición de antiguos ambientes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) para avanzar con la ampliación de la avenida Oquendo, un proyecto que contempla una vía de seis carriles, una ciclovía y una jardinera central.

La intervención se enmarca en la Ordenanza Municipal 1479/94, que establece un perfil vial de 27 metros de ancho para esta avenida.

Los trabajos comenzaron en el sector comprendido entre las calles Sucre y Jordán, donde el municipio prevé liberar más de 650 metros para habilitar el nuevo perfil vial.

El alcalde Manfred Reyes Villa señaló que el municipio continuará con las intervenciones en los predios que corresponden a la Alcaldía. “Vamos a darles entre 48 y 72 horas para que desalojen y vamos a entrar con maquinaria a los dos lados”, afirmó. Sostuvó que el objetivo es mejorar el flujo vehicular en el centro de la ciudad.

El director de Bienes Municipales, Wilson Espinoza, informó que el municipio tiene registrados más de 90 predios con derecho propietario municipal y que todavía quedan 43 por desalojar, según el reporte que brindó durante el operativo. Explicó que algunos terrenos fueron cedidos o expropiados hace años, pero continúan ocupados por actividades económicas.

“Van a ser desalojadas”, sostuvo Espinoza sobre las actividades instaladas en esos espacios. Sin embargo, indicó que el municipio también trabaja con algunos propietarios en la regularización de sus derechos, planos y rasantes, además de ofrecer apoyo para las demoliciones cuando sea necesario evitar daños en los inmuebles.

Corredor ecológico

De acuerdo con la información municipal, el proyecto establece un perfil vial de 27 metros de ancho, con tres carriles de circulación en cada sentido, aceras y una jardinera central que incluirá una ciclovía. También se prevé incorporar cruces peatonales, señalización, semáforos inteligentes y arborización.

La intervención forma parte del proyecto Las Cuadras y se desarrolla en coordinación con la UMSS.

La secretaria municipal de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas, explicó que la liberación de más de 650 metros en los sectores de las calles Sucre y Jordán permitirá avanzar con la ampliación.“Es un proyecto que estamos trabajando desde hace varios años”, señaló Encinas.

Casetas

El intendente municipal, Enrique Navia, informó que se coordinó con los comerciantes desde el año pasado y que la Alcaldía apoya el traslado de sus puestos. “Un 80% los estamos trasladando a la calle Sucre y el resto a la Jordán y Oquendo, no hubo inconvenientes”, dijo.

Qué falta para concretar

Según el área de Obras Públicas de la Alcaldía, el retiro de escombros y la limpieza podrían durar entre una y dos semanas. Después, se prevé renovar el alcantarillado y avanzar con la ampliación, aunque todavía no hay una fecha de conclusión. Mientras tanto, el tramo entre las calles Jordán y Sucre permanecerá cerrado al tránsito vehicular.

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