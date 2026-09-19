Fiscalía imputa a dos jóvenes por doble feminicidio en Quillacollo

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó este sábado que el Ministerio Público presentó una imputación formal en contra de Samuel M. R. y Rubén R. A. C., ambos de 22 años de edad, por el delito de feminicidio, dentro de la investigación por la muerte de dos mujeres registrada en el municipio de Quillacollo.

“Desde que se tomó conocimiento del hecho, el Ministerio Público activó de manera inmediata los mecanismos de investigación, desplazando al fiscal de materia asignado al caso, junto al equipo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para realizar el procesamiento de la escena, el levantamiento legal de los cuerpos y las autopsias médico-forenses, con la finalidad de establecer las circunstancias en las que se produjeron estas muertes”, señaló Tejerina, según una nota de prensa del Ministerio Público.

De acuerdo al fiscal asignado al caso, Marcelo Villarroel, el hecho se registró la mañana del 18 de septiembre de 2026, aproximadamente, a horas 11:00, en un inmueble ubicado en el municipio de Quillacollo, donde fueron encontradas sin vida Yoselin Q. T., de 22 años, y Elizabeth L. V., de 24 años. Ambas presentaban lesiones cortantes, por lo que sus cuerpos fueron trasladados a la morgue del IDIF para las autopsias correspondientes.

De acuerdo con las primeras diligencias investigativas, las víctimas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas junto a los ahora imputados en un taller de motocicletas ubicado en el mismo inmueble. Posteriormente, se produjo el hecho que terminó con la muerte de ambas mujeres. Samuel fue aprehendido inicialmente en el lugar, mientras que Rubén fue encontrado más tarde en su domicilio.