Villegas convoca a 26 jugadores para los amistosos ante Paraguay y Argentina

La Verde ya tiene a sus 26 nombres para los próximos desafíos. El director técnico Óscar Villegas convocó al plantel que enfrentará a Paraguay y Argentina, el 27 y 30 de septiembre, respectivamente, en dos amistosos internacionales.

La lista mezcla futbolistas con experiencia internacional, jugadores del medio local y nombres jóvenes. Entre los convocados también aparecen Carlos Medina y José Flores, quienes reciben su primera convocatoria a la Verde.

En el arco estarán Guillermo Viscarra (libre), Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers) y Rodrigo Banegas (The Strongest).

La defensa quedó conformada por Luis Haquín (Khor Fakkan), Efraín Morales (CF Montréal), Diego Arroyo (Hapoel Petah Tikva), Richet Gómez (Always Ready) y Marcelo Torrez (Santos FC).

Entre los laterales fueron citados Diego Medina (CSKA 1948 Sofia), Yomar Rocha (Akron FC), Roberto Carlos Fernández (Akron FC) y Carlos Medina (Always Ready).

El mediocampo tendrá a Gabriel Villamil (Liga de Quito), Héctor Cuéllar (CSKA 1948 Sofia), Óscar López (Getafe), Robson Matheus (Bolívar), ‘Tonino’ Melgar (Bolívar), Ramiro Vaca (Wydad Casablanca) y Pablo Lima (Always Ready).

En ataque aparecen Miguel Terceros (Santos FC), Sebastián Viviani (Aurora), Jesús Maraude (Always Ready), Guilmar Centella (Blooming), Fernando Nava (Nacional Madeira), José Flores (Oriente Petrolero) y José Martines (CSKA 1948 Sofia).

La nómina tiene un promedio de edad de 23,81 años. Además, 13 de los convocados tienen 23 años o menos y seis no superan los 20 años. El documento de la convocatoria registra también 15 legionarios, que representan el 57,7% del plantel.

Del total de 26 jugadores, 10 militan actualmente en clubes bolivianos, mientras que 15 juegan en el exterior y uno, Guillermo Viscarra, se encuentra libre.

La Verde tendrá su primera prueba el 27 de septiembre frente a Paraguay, en Washington, Estados Unidos, y tres días después, el 30 de septiembre, se medirá con Argentina en Córdoba.