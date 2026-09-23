Paz y el Escudo de las Américas acuerdan lucha antiterrorista

País
Redacción Central
Publicado el 23/09/2026 a las 8h23
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La alianza Escudo de las Américas, impulsada por Estados Unidos,  y de  la que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz forma parte, acordó ayer promover sanciones coordinadas contra 24 organizaciones criminales de la región, a las que considera una “amenaza inmediata y compartida”.

Entre estas organizaciones están el Primer Comando dela Capital  (PCC) y el Comando Vermelho (CV) con fuerte presencia en Bolivia

La decisión fue anunciada tras una reunión de los líderes del bloque en la ONU.

Rodrigo Paz participó del encuentro junto a los mandatarios de Argentina Javier Milei; Chile José Antonio Kast; Ecuador Daniel Noboa; Guyana Irfaan Ali; Honduras Nasry Asfura; Paraguay Santiago Peña; Perú Keiko Fujimori; República Dominicana Luis Abinader; además del vicepresidente de Colombia José Manuel Restrepo.

“Anunciamos hoy la primera acción conjunta (...) para enfrentar el flagelo del narco-terrorismo”, señala el comunicado de los participantes.

El documento plantea que cada país aplique, de acuerdo con su legislación, un paquete de medidas que incluye el congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado para integrantes, colaboradores y simpatizantes de esas organizaciones, además de responsabilidad penal para quienes, “a sabiendas, proporcionen apoyo material, incluido el apoyo logístico”.

La propuesta busca extender de manera coordinada entre los países un esquema de sanciones similar al que Estados Unidos aplica desde hace años contra personas y organizaciones incluidas en sus listas negras financieras.

Entre las organizaciones están  Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua, los principales cárteles mexicanos, el ELN colombiano, las facciones brasileñas Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho.

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