Fiscalía activa sello rojo de Interpol y alertas migratorias contra Eduardo del Castillo

La Fiscalía General del Estado confirmó la activación de una notificación roja de Interpol contra el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el narcotraficante Sebastián Marset.

El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, informó que también se activaron alertas migratorias y se emitieron mandamientos de allanamiento para localizar a la exautoridad. “Hay alerta de sello rojo”, afirmó Urioste.

La autoridad aseguró que las medidas correspondientes ya fueron dispuestas como parte de las acciones para dar con el paradero del exministro.

La búsqueda de Del Castillo se produce en medio de las investigaciones relacionadas con un audio atribuido al narcotraficante Sebastián Marset, cuyo contenido incluye presuntas acusaciones contra el exministro y el exfiscal general Roger Mariaca.