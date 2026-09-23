La película "La hija cóndor" suma otro galardón en China

El filme "La hija cóndor" recibe el Premio a Mejor Fotografía en el XIII Festival Internacional de Cine de la Ruta de la Seda, en Xi’an, China. Escrita, dirigida y producida por el realizador cochabambino Álvaro Olmos Torrico, la cinta representa a Bolivia para los Premios Óscar y Goya y suma ahora más de 30 reconocimientos internacionales en su recorrido por festivales de distintos países.

La dirección de fotografía estuvo a cargo del reconocido director de fotografía peruano-costarricense Nicolás Wong, con quien Olmos Torrico trabajó durante meses en la construcción de la estética y la narrativa visual de la obra.

Fotografía y cámara: bajo la dirección de fotografía de Nicolás Wong CCR: Stephanie Altamirano, Eddy Alfredo Vásquez Vallejos, Emiliano Valdelomar Portella y Ale Arroyo.

Iluminación: bajo la dirección del Gaffer Andrés “Chino” Magallanes: Walter Pacombia Condori, David Germán Ticona Huanca y Oscar Pinto Lopez.

Color: Leo Fallas.

El trabajo de Wong ha recibido diversos elogios por su propuesta visual y poética. Next Best Picture destacó que la cinematografía es “deslumbrante y visualmente cautivadora”, resaltando una atmósfera poderosa y envolvente en la que cada encuadre potencia la dimensión emocional del relato.

Wong es uno de los directores de fotografía reconocidos de la región. Entre sus principales galardones se encuentran el premio a Mejor Dirección de Fotografía por La Llorona, dirigida por Jayro Bustamante, y el Tony Gaudio Award a Mejor Fotografía por Mistura, dirigida por Ricardo de Montreuil.

Una historia nacida en Cochabamba

Filmada entre la provincia de Ayopaya y la ciudad de Cochabamba, La Hija Cóndor está protagonizada por Marisol Vallejos y María Magdalena Sanizo, con la participación especial de Nelly Huayta.

La película narra la historia de Clara, una joven partera quechua que vive en una remota comunidad de montaña y cuya voz es utilizada para calmar a las mujeres durante el trabajo de parto.

Una coproducción entre Bolivia, Perú y Uruguay

"La hija cóndor" es una coproducción entre Bolivia, Perú y Uruguay. La producción boliviana estuvo a cargo de Empatía Cinema, bajo la producción de Álvaro Olmos Torrico, con Iris Ocampo en los créditos de producción.

La coproducción estuvo a cargo de Cecilia Sueiro y Diego Sarmiento Pagán, de Ayara Producciones, de Perú, y Federico Moreira, de La Mayor Cine, de Uruguay. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Aniceto Arroyo.

Álvaro Olmos Torrico

El realizador cochabambino ha desarrollado una trayectoria tanto en la dirección como en la producción cinematográfica. Su primera ficción fue Wiñay y posteriormente realizó los documentales Santa Antonio, Diario de piratas y Matrimonio aymara.

También ha participado como productor en proyectos de otros realizadores. Actualmente produce Diamante, de Yashira Jordán, y es también productor de la galardonada película Los de abajo, de Alejandro Quiroga, y uno de los productores de El visitante, de Martín Boulocq.

Olmos Torrico fue además uno de los precursores y fundadores de BoliviaCine, plataforma de streaming dedicada al cine boliviano.

Con este nuevo galardón obtenido en China, "La hija cóndor" continúa ampliando su recorrido internacional y su presencia en festivales y circuitos de exhibición, llevando una historia hablada en quechua y español, construida desde el paisaje, la identidad y la cultura de los Andes.