Mondacca Teatro abre la 35ª versión del Premio Nacional Peter Travesí

La obra “Metamorfosis B”, representada por Mondacca Teatro”, levantará el telón de la trigésima quinta edición del Premio Nacional de Teatro Peter Travesí. La apertura se producirá este viernes 25 en el teatro Achá a partir de las 19:00.

El evento teatral más importante del país reunirá a diez elencos nacionales que fueron elegidos entre 30 aspirantes por el el comité de selección de la organización.

Mondacca Teatro, con “Metamorfosis B”; La Cia, Impresentable, “Las estaciones del trueno”; Voyeur Teatro, con “(La) máquina vieja”; Colectivo Tawayapu, “Ajayusa”; Soledad Ardaya, con “Dolere: la vida sin nosotros”; Chakana Teatro, “Pasta de campeón”; Mamá Cumbia Teatro, con “Las bicentenarias”; Teatro La Cueva, “Beneméritos”; Tabla Roja Teatro, con “Uyway”; Teatro Las Cirujas, con “La Gaby”.

“Las estaciones del trueno”, “Beneméritos” y “Uyway” forman parte de las propuestas teatrales apoyadas por el Centro de la Revolución Cultural, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB). Las tres obras tendrán funciones especiales con ingreso gratuito para los espectadores.

La FC.BCB explicó que la participación de estas tres obras en el 35º Premio Nacional de Teatro Peter Travesí Canedo da continuidad a los procesos desarrollados mediante las convocatorias públicas del Centro de la Revolución Cultural. A través de las convocatorias de fomento, el CRC acompaña proyectos de creación, producción y desarrollo artístico, posibilitando que propuestas provenientes de diferentes regiones del país continúen su recorrido y lleguen a nuevos públicos y espacios de circulación, señaló la entidad cultural.