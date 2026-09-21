Por qué la melena de los 2000 regresó (y cómo llevarla sin parecer atrapada en el pasado)

Con datos de Vogue México

Durante más de una década, las melenas ultra rectas y los cortes asimétricos sin textura dominaron los salones de belleza. Sin embargo, ahora, las capas reclaman su lugar en las tendencias de belleza.



Lejos de la rigidez y el dramatismo que Jennifer Aniston convirtió en fenómeno global durante los años 90 con su célebre corte Rachel, la reinterpretación contemporánea —analizada recientemente por la edición mexicana de la revista Vogue— propone frescura y el secado al aire.



Esta nueva era de la melena capeada prescinde de los tijeretazos marcados y apuesta por la sutileza. Según explica para la citada publicación el estilista Eduardo Sánchez, director del salón Maison Eduardo Sánchez, las capas actuales parten de bases rectas para desplegar desfilados orgánicos desde la zona media hacia las puntas.



El objetivo ya no es alterar drásticamente la estructura del cabello, sino otorgarle una soltura fluida que responda a la rutina de la mujer moderna: lucir un peinado impecable con el mínimo esfuerzo térmico.

El diagnóstico profesional: Rostro, densidad y personalidad



La técnica se adapta a la arquitectura de cada rostro, permitiendo, por ejemplo, concentrar el volumen en la coronilla para estilizar las facciones redondeadas.



No obstante, los expertos advierten que la clave del éxito radica en la textura de la fibra capilar: mientras que en cabellos finos exige una ejecución milimétrica para no restar densidad visual, en melenas rizadas o abundantes se convierte en la herramienta perfecta para esculpir el volumen.



Desde las visiones más atrevidas hasta los guiños a la elegancia clásica, la industria de la moda articula este retorno a través de cinco siluetas clave destacadas por el estilista Juan Diego Teo:

- Corte Mariposa (Butterfly cut): Capas envolventes alrededor del rostro combinadas con un flequillo largo y abierto que suaviza la mandíbula y armoniza las facciones.

- Estilo Shaggy: Inspiración setentera con desfilados que aportan volumen superior y un marcado efecto lifting de juventud inmediata.

- Bob ‘Old Money’: La versión más sofisticada del bob, enriquecida con capas invisibles que evocan el glamur atemporal del cine clásico.

- Híbridos audaces (Mullet y Wolf Cut): Fusión de capas desordenadas y flequillos que juegan con diferentes longitudes, aportando una estética de lujo relajado ideal para potenciar la dimensión de mechones con efectos de color.