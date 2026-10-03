Cesa el arresto del fiscal Luis Montaño tras declarar por presunta usurpación de funciones

El fiscal Luis Montaño quedó en libertad este sábado luego de prestar su declaración informativa ante la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), dentro de una investigación por la presunta usurpación de funciones.

Montaño se presentó de manera voluntaria ante la Policía para declarar por haber asumido públicamente la conducción interina de la Fiscalía General del Estado, tras la aprehensión de Roger Mariaca.

Luego de su declaración se determinó el cese de su arresto, aunque la investigación continuará y Montaño permanecerá en calidad de investigado.

“Han ordenado el cese de arresto y nos estamos sometiendo a la investigación. Ya declaró y la investigación va a continuar”, informó su defensa.

El fiscal había argumentado que la Ley 260 del Ministerio Público establece mecanismos de suplencia ante la ausencia o impedimento del Fiscal General y sostuvo que, por su antigüedad como fiscal superior, le correspondía asumir temporalmente el cargo.

La decisión fue cuestionada por autoridades del Gobierno, que anunciaron acciones legales al considerar que Montaño no podía asumir por decisión propia la conducción del Ministerio Público.

En tanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional designó este sábado a José Armando Urioste Viera como Fiscal General del Estado interino, tras la situación generada por la aprehensión de Mariaca.

La investigación contra Montaño continúa y las instancias competentes deberán establecer las acciones que correspondan conforme a ley.