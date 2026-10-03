Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu avanza con llenado controlado del embalse Sehuencas

Economía
ABI
Publicado el 03/10/2026 a las 20h06
ESCUCHA LA NOTICIA

El Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu avanzó en el proceso de primer llenado gradual y controlado del embalse Sehuencas, con el cierre de las compuertas del desagüe de fondo y la apertura controlada de las tres compuertas Taintor del aliviadero, informó ENDE Valle Hermoso S.A.

Las tres compuertas Taintor fueron abiertas inicialmente cinco centímetros cada una, lo que permite evacuar un caudal aproximado de 10 metros cúbicos por segundo (m³/s), de acuerdo con las condiciones hidráulicas de la maniobra.

La operación forma parte de la puesta en servicio de la presa y permite continuar con el manejo controlado de los caudales del embalse, tomando en cuenta su nivel, las condiciones hidrológicas y los procedimientos técnicos establecidos para esta etapa.

El cierre del desagüe de fondo se ejecutó luego de verificar las condiciones técnicas y operativas previstas para el proceso de llenado. Este sistema permitió controlar la descarga de agua desde los niveles inferiores del embalse durante las etapas de construcción, puesta en servicio y primer llenado.

ENDE Valle Hermoso informó que el comportamiento de la presa y del embalse es sometido a un seguimiento técnico permanente mediante sistemas de auscultación e instrumentación, que permiten evaluar variables relacionadas con su comportamiento estructural, hidráulico y geotécnico.

Paralelamente, personal técnico de la empresa recibió capacitación para la operación y mantenimiento de los sistemas hidromecánicos de la presa, como parte de la transferencia tecnológica y preparación para la futura operación del complejo.

Estas actividades forman parte del proceso progresivo para avanzar hacia la operación integral del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, fortaleciendo las condiciones de seguridad y confiabilidad de esta infraestructura hidroeléctrica.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Cesa el arresto del fiscal Luis Montaño tras declarar por presunta usurpación de funciones
2
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
3
Instalan la audiencia cautelar en la que se define el futuro de Mariaca, Zeballos e Irusta
4
Asamblea designa a José Armando Urioste como fiscal general interino tras suspender a Mariaca
5
El Fiscal interino José Urioste cree en una justicia independiente y sin manoseo político

Lo más compartido

1
Linchan a un presunto autero en Kaluyo, en Tarata, y queman el auto de los sospechosos
2
Urioste anuncia auditoría jurídica y reingeniería del Ministerio Público
3
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
4
El Gobierno exige a la ALP destituir a Roger Mariaca del cargo de Fiscal: "Están del lado del bien o del lado del delito"
5
Instalan la audiencia cautelar en la que se define el futuro de Mariaca, Zeballos e Irusta

Más en Economía

09/11/2026
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) para identificar a más de...
Ver más
03/10/2026
FEPC advierte daño económico y reputación por incineración de carga boliviana en Chile
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) expresó su firme rechazo a la incineración de mercancía exportable boliviana retenida en...
Ver más
La decisión incluye un desembolso inmediato de 214 millones de dólares, como parte del programa de financiamiento cuya duración es de tres años.
Ver más
02/10/2026
Directorio del FMI aprueba crédito de $us 1.900 millones para Bolivia
La escasez de gasolina persiste en al menos cinco departamentos de Bolivia, donde se registran filas de conductores que intentan abastecerse.
Ver más
02/10/2026
Crecen las filas para la gasolina y las distribuidores de garrafas de GLP paran por el alza del diésel
El financiamiento permitirá concluir y poner en servicio proyectos carreteros en siete departamentos del país, en beneficio de más de 3,8 millones de personas.
Ver más
01/10/2026
CAF aprueba crédito de $us 224 millones para carreteras de Bolivia
Empresas de Francia, Canadá, Argentina y China manifestaron su interés en el diseño, construcción, equipamiento, operación, mantenimiento, modernización y expansión del hub Aeroportuario...
Ver más
01/10/2026
Firmas extranjeras están interesadas en invertir en el ‘hub’ de Viru Viru
En Portada
03/10/2026 Seguridad
Ordenan la aprehensión del juez que dispuso trasladar el caso de Mariaca, Irusta y Zeballos a Santa Cruz
La Fiscalía ordenó la aprehensión del juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer quinto de La Paz, Juan Carlos Montalbán Zapata,...
vista
03/10/2026 País
Juez determina trasladar a Santa Cruz el caso de Mariaca, Zeballos e Irusta
En audiencia, el juez quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de La Paz determinó que el caso del exfiscal Roger...
vista
03/10/2026 País
Urioste anuncia auditoría jurídica y reingeniería del Ministerio Público
El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste Viera, anunció una auditoría jurídica integral al Ministerio Público y una reingeniería...
vista
03/10/2026 País
¿Quién es José Urioste, el nuevo fiscal general interino de Bolivia?
El nuevo fiscal general es magister en Derecho Constitucional y Derecho Agrario. Fue secretario de Cámara del Tribunal Departamental de Justicia del Beni y...
vista
03/10/2026 País
Denuncian al exviceministro Jhonny Aguilera por torturas y organización criminal
El vicealmirante Juan Arnéz Salvador, a través de su abogado, Edgar Romero, se sumó a una denuncia que cursa en la Fiscalía contra el exviceministro Jhonny...
vista
03/10/2026 País
Gobierno no tolerará autodesignaciones y deja en manos de la justicia el caso del fiscal Luis Montaño
El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, señaló este sábado que el Gobierno nacional no tolerará el ejercicio ilegal de funciones y...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
El Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu avanzó en el proceso de primer llenado gradual y controlado del embalse Sehuencas,...
Ver más
03/10/2026 Economía
Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu avanza con llenado controlado del embalse Sehuencas
El fiscal Luis Montaño quedó en libertad este sábado luego de prestar su declaración informativa ante la Dirección...
Ver más
03/10/2026 Seguridad
Cesa el arresto del fiscal Luis Montaño tras declarar por presunta usurpación de funciones
La Fiscalía ordenó la aprehensión del juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer quinto de...
Ver más
03/10/2026 Seguridad
Ordenan la aprehensión del juez que dispuso trasladar el caso de Mariaca, Irusta y Zeballos a Santa Cruz
Deportes
El ráquetbol boliviano vuelve a ubicarse en lo más alto del mundo, Conrrado Moscoso ocupa nuevamente el primer puesto...
Ver más
02/10/2026 Multideportivo
Moscoso, el número uno del mundo del ranking International Racquetball Tour
El estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será escenario del partido amistoso que sostendrán las selecciones de...
Ver más
30/09/2026 Fútbol
Bolivia se enfrenta hoy a Argentina en un partido amistoso en Córdoba
La selección boliviana de fútbol ya se encuentra en territorio argentino para enfrentar este miércoles a la Albiceleste...
Ver más
29/09/2026 Fútbol
La Verde ya está en Argentina para enfrentar a la Albiceleste
El desarrollo de los XIII Juegos Deportivos Suramericanos volvió a desnudar la fragilidad estructural del deporte...
Ver más
29/09/2026 Multideportivo
En Santa Fe se ratifica que Bolivia enfrenta limitaciones deportivas
Tendencias
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Doble Click
Si hay una certeza acerca del Premio Nobel de Literatura, es que no tiene una certeza. Es el galardón más impredecible...
Ver más
02/10/2026 Cultura
Premio Nobel de Literatura: sin listas oficiales y bajo un estricto secretismo
“Número de ópera”, así titula el cuarto concierto del año que pondrá hoy en escenario el Ensamble Khuska en la aula...
Ver más
01/10/2026 Música
Ensamble Khuska pone en escenario su cuarto concierto de la temporada
La cantante y compositora boliviana Luzmila Carpio recibirá el premio a la Excelencia Profesional del WorldWild Music...
Ver más
01/10/2026 Música
La cantante Luzmila Carpio recibirá el premio Womex 26 a la Artista
Desde ayer, el salón “Mario Unzueta” (25 de mayo esq. Av. Heroínas) alberga la exposición “Expresiones femeninas”, cuya...
Ver más
30/09/2026 Cultura
Arte: llegan “Expresiones femeninas”