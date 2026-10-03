Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu avanza con llenado controlado del embalse Sehuencas

El Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu avanzó en el proceso de primer llenado gradual y controlado del embalse Sehuencas, con el cierre de las compuertas del desagüe de fondo y la apertura controlada de las tres compuertas Taintor del aliviadero, informó ENDE Valle Hermoso S.A.

Las tres compuertas Taintor fueron abiertas inicialmente cinco centímetros cada una, lo que permite evacuar un caudal aproximado de 10 metros cúbicos por segundo (m³/s), de acuerdo con las condiciones hidráulicas de la maniobra.

La operación forma parte de la puesta en servicio de la presa y permite continuar con el manejo controlado de los caudales del embalse, tomando en cuenta su nivel, las condiciones hidrológicas y los procedimientos técnicos establecidos para esta etapa.

El cierre del desagüe de fondo se ejecutó luego de verificar las condiciones técnicas y operativas previstas para el proceso de llenado. Este sistema permitió controlar la descarga de agua desde los niveles inferiores del embalse durante las etapas de construcción, puesta en servicio y primer llenado.

ENDE Valle Hermoso informó que el comportamiento de la presa y del embalse es sometido a un seguimiento técnico permanente mediante sistemas de auscultación e instrumentación, que permiten evaluar variables relacionadas con su comportamiento estructural, hidráulico y geotécnico.

Paralelamente, personal técnico de la empresa recibió capacitación para la operación y mantenimiento de los sistemas hidromecánicos de la presa, como parte de la transferencia tecnológica y preparación para la futura operación del complejo.

Estas actividades forman parte del proceso progresivo para avanzar hacia la operación integral del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, fortaleciendo las condiciones de seguridad y confiabilidad de esta infraestructura hidroeléctrica.