cinco proyectos para planear tus vacaciones de fin de año

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¡OH! Redacción
Publicado el 28/09/2026 a las 16h03
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Cada 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, proclamado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) para resaltar el valor social, cultural y económico de viajar. Esta fecha marca además el inicio de la temporada de planificación para las vacaciones de fin de año con anticipación. ¡Manos a la obra!

 

1 El Mapa del Destino (Panel de Inspiración y Rutas)

¿De qué trata? Es una herramienta visual para definir el itinerario y mantener la motivación.

Materiales: 1 mapa impreso del destino elegido (o un tablero de corcho/cartón), alfileres de colores, hilo o lana, marcadores y fotos impresas de los atractivos.

Paso a paso:

Fijar el mapa sobre la base rígida.

Marcar con alfileres los puntos imperdibles que se desean visitar (atractivos naturales, monumentos, restaurantes localmente recomendados).

Unir los puntos con hilo para trazar la ruta lógica de viaje por días, asignando a cada integrante de la familia la investigación de un hito del recorrido.

 

2 El “Frasco del Ahorro viajero” personalizado

¿De qué trata? Es un elemento físico que fomenta la disciplina financiera previa al viaje.

Materiales: 1 frasco de vidrio grande o lata limpia, etiquetas, pinturas, stickers y recortes de revistas con imágenes del destino.

Paso a paso:

Decorar el frasco pegando el nombre del destino y las fechas previstas para las vacaciones.

Dividir el presupuesto estimado en pequeñas metas semanales y pegarlas en una escala vertical en el reverso del frasco.

Establecer la regla familiar de depositar los excedentes del presupuesto semanal para cubrir gastos específicos del viaje (como degustar la gastronomía local o pagar entradas a parques).

 

3 Bitácora o Cuaderno de Viaje Artesanal

¿De qué trata? Es un diseño previo de la libreta donde se documentarán las vivencias de fin de año.

Materiales: Hojas de papel kraft o reciclado, cartulina dura para las tapas, cordón de yute o anillas, stickers, sobres de papel y marcadores.

Paso a paso:

Perforar las hojas y armar la estructura del cuaderno.

Pegar sobres de papel en las páginas finales: servirán para guardar boletos de transporte, tickets de entrada, mapas de bolsillo o recuerdos impresos.

Personalizar la portada y dejar listas las secciones por días (itinerario, presupuesto diario y espacio para notas personales/fotografías).

 

4 Kit de Organización de Equipaje y Checklists imprimibles

¿De qué trata? Busca la optimización de espacio y prevención de descuidos antes de armar las maletas.

Materiales: Fichas de cartulina, fundas de tela o bolsas organizadoras (pueden confeccionarse reutilizando camisetas viejas) y etiquetas de equipaje hechas a mano.

Paso a paso:

Diseñar en familia un checklist categorizado: documentación, botiquín, ropa según el clima del destino y dispositivos tecnológicos.

Fabricar identificadores de equipaje resistentes con cartulina plastificada con cinta adhesiva transparente, registrando los datos de contacto.

Clasificar previamente la ropa por conjuntos diarios y guardarla en los organizadores para maximizar el espacio de la maleta.

 

5 Cápsula del Tiempo Álbum del Destino Anterior

¿De qué trata? Busca conectar la memoria de viajes pasados con las expectativas de la nueva aventura.

Materiales: Una caja decorada, fotografías impresas de las últimas vacaciones, boletos guardados y notas con los mejores recuerdos.

Paso a paso:

Reunir a la familia para revisar el material de viajes anteriores y seleccionar las mejores vivencias.

Redactar en fichas individuales “lo que más disfruté” y “lo que me gustaría descubrir en el próximo viaje”.

Guardar las notas en la caja para abrira justo antes de partir en las vacaciones de fin de año, conectando el aprendizaje viajero con la nueva meta.

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