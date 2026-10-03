Asamblea designa a José Armando Urioste como fiscal general interino tras suspender a Mariaca

La Asamblea Legislativa designó a José Armando Urioste Viera como fiscal general interino, después de aprobar la suspensión definitiva de Roger Mariaca y realizar cinco votaciones para definir a su reemplazante.

"Hay más de dos tercios, por lo tanto ha sido seleccionado el doctor Urioste", informó Diego Ávila, presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, al concluir la votación que definió al reemplazante de Mariaca.

La suspensión de Mariaca fue aprobada con 113 votos a favor, 11 en contra, tres abstenciones y un voto en blanco, de un total de 128 legisladores presentes. La decisión fue asumida en aplicación de la Ley 1773, promulgada horas antes por el presidente Rodrigo Paz.

La norma establece que, cuando el Fiscal General se encuentre formalmente imputado o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables con privación de libertad, la Asamblea podrá disponer su suspensión definitiva con dos tercios de los votos de los asambleístas presentes. En la misma sesión debe designar a un Fiscal General interino.

Antes de la designación de Urioste, la Asamblea realizó cuatro votaciones para definir al reemplazante. Gonzalo Flores Céspedes y William Herrera Áñez concentraron la votación, mientras que Julio Abel Coronado quedó fuera de la contienda después de la primera votación al no alcanzar los votos necesarios.

Tras los resultados de las primeras votaciones, en las que ninguno de los postulantes alcanzó los dos tercios, los legisladores plantearon un cuarto intermedio y la posibilidad de incorporar otros nombres. Tras el consenso de bancadas, José Armando Urioste Viera fue presentado como único candidato para la votación definitiva.

Urioste es licenciado en Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales, con una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Agrario. Tiene trayectoria en la carrera judicial como juez de Instrucción, juez de Partido, juez Público Civil y Comercial, vocal de la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y decano del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, además de experiencia como docente universitario.