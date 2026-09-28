Concluye IV Semana de la Alta Costura en Buenos Aires

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XINHUA
Publicado el 28/09/2026 a las 15h28
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La cuarta edición de la Semana de la Alta Costura (SAC) concluyó el domingo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), tras cautivantes jornadas y desfiles que fusionaron arte, moda y diseño textil.

El cierre del evento tuvo a la explanada del museo como escenario de un gran desfile de acceso libre con las cuatro diseñadoras que participaron en la SAC, las argentinas Natalia Antolín, Carla Romano y Pía Carregal, junto con la mexicana Carla Fernández, en una presentación especial inspirada en el universo de Frida Kahlo, en coincidencia con la muestra que se hace en el Malba sobre la emblemática artista mexicana.

La propuesta, realizada al aire libre pese a una fuerte tormenta que afectó el domingo a la capital argentina, combinó moda, diseño, música, luz y proyecciones de imágenes que transformaron la arquitectura del museo.

En diálogo con Xinhua, la fundadora y directora general de la SAC, Elina Costantini, señaló hoy que “se buscó, a lo largo de estos días, reivindicar la alta costura de Argentina y dar una proyección internacional a sus talentos, pero también quise hacer accesible a todos los públicos el circuito de la moda”.

Carregal, en tanto, destacó la personalidad de Frida como una inspiración. “A través de su pintura y de su manera de ser, logró abrir su camino y construir una identidad propia. Por supuesto, también están los colores de su pintura y de su vestimenta, pero llevados a mi universo, donde el color y la mezcla de texturas tienen un lugar fundamental”, señaló la diseñadora.

“Cuando Elina me llamó para la SAC, fue una muy linda sorpresa, sentí que llegaba en un momento perfecto. En los últimos años el arte pasó a ocupar un lugar muy importante en mi vida, y presentar en el Malba una colección realizada de manera artesanal en nuestro taller es unir mis dos pasiones”, expresó Carregal.

La programación de la SAC comenzó el 14 de septiembre con la diseñadora Antolín, que presentó la colección “Alas y Raíces”, propuesta en la que destacó la sastrería y las faldas con corsets y vestidos, junto con bordados artesanales, flores tridimensionales, corazones y plumas, con una paleta de colores con énfasis en el rojo, el borgoña, el verde y el negro, un guiño a la intensa naturaleza de México.

El día 15 fue el turno de Romano, que presentó “Entre todo y nada”, y de Carregal, con su colección “Morfogénesis”.

Romano ofreció una colección de 35 pasadas, un diálogo entre lo clásico y lo contemporáneo, la estructura y el movimiento, la precisión y el impulso, una propuesta que combinó siluetas definidas, volúmenes, encajes franceses, transparencias, texturas y bordados realizados a mano.

Carregal, en tanto, propuso 30 pasadas con eje en gasas y organzas de seda natural, brocados, terciopelos, tafetanes, tules, bordados y plumas, que dieron lugar a siluetas fluidas y escultóricas, con texturas trabajadas manualmente, una paleta vibrante en la que destacaron colores amarillos, rosas, verdes y turquesas, combinados con chocolates y crudos, y referencias a Frida Kahlo mediante el uso expresivo del color.

El miércoles 16, la mexicana Fernández, nacida en Coyoacán, presentó “Retrospectiva”, una muestra de su universo nativo mexicano que recorrió sus más de 25 años de carrera.

La diseñadora mostró una selección de 15 prendas representativas de su trayectoria, poniendo en primer plano el trabajo artesanal, la identidad y la tradición de México, con bordados y técnicas artesanales que dieron forma el miércoles y este domingo a piezas construidas a partir de cuadrados, rectángulos, pliegues y uniones, respetando la estructura y el origen de cada material, dando cuenta del patrimonio textil mexicano con un lenguaje contemporáneo.

En ese marco, la SAC y el Museo Frida Kahlo (Casa Azul) de México, bajo la dirección general de Costantini, pusieron en marcha la muestra “Viva Frida”, exhibición que reúne una destacada selección de objetos personales de la artista en diálogo con pinturas, fotografías y documentos, proponiendo una mirada íntima y, al mismo tiempo, amplia sobre su universo creativo.

La exposición está curada por la experta Circe Henestrosa y reúne más de 300 objetos y piezas originales vinculados a Frida Kahlo, entre ellas vestimentas, accesorios, aparatos ortopédicos, fotografías, cartas, material de archivo, litografías y pinturas, cautivando a miles de personas que se hicieron presentes el fin de semana, con entrada libre en el marco de los festejos por los 25 años del Malba.

La SAC de Buenos Aires se celebró anteriormente en 2022, 2023 y 2024, mientras que la actual edición tendrá un cierre alternativo el próximo lunes 21, con folclore mexicano y gastronomía típica de ese país frente al Malba.

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