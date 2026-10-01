Ensamble Khuska pone en escenario su cuarto concierto de la temporada

“Número de ópera”, así titula el cuarto concierto del año que pondrá hoy en escenario el Ensamble Khuska en la aula maga de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSS, a partir de las 19:30. El ingreso para observar el recital es gratuito.



Giovanni Silva, director del ensamble, comentó que el concierto tiene la finalidad de continuar con el despliegue de representaciones que integren el repertorio del teatro musical, en el que se reúnen distintas formas de expresión artística a los objetivos académicos de la Carrera de Música de la Universidad Mayor de San Simón.



“Desde la ópera hasta el musical, géneros que desarrollan sus propios recursos y que comparten la capacidad de hacer que la música participe activamente en la narración”, sostuvo.



Silva explicó que en este concierto se incluye un dúo, terceto, cuarteto y coro de las óperas Don Giovanni, Le nozze di Figaro (Las bodas de Figaro), Lo sposo deluso (El esposo engañado), de W. A. Mozart (1756-1791) y del musical Los Miserables, musicalizada por Claude-Michel Schönberg, así como un repertorio de música popular boliviana.



“De esta forma el ensamble continua con la difusión de conciertos en esta gestión 2026, que recorren por diversos estilos como el clásico, así como el contemporáneo”, puntualizó.