Conserva Aves alcanza más de 700 mil hectáreas protegidas

Medio Ambiente
Redacción Central
Publicado el 21/09/2026 a las 9h09
ESCUCHA LA NOTICIA

La iniciativa Conserva Aves 2023-2026 concluyó su etapa de implementación en Bolivia con más de 700 mil hectáreas declaradas como áreas protegidas subnacionales y con la perspectiva de aproximarse al millón en los próximos meses. El resultado es fruto del trabajo desarrollado junto a socios clave, gobiernos municipales y comunidades indígenas y campesinas en distintos territorios del país.

“Hasta hace unos días atrás, eran un poco más de 450 mil y tantas hectáreas, y ahora tenemos la buena noticia de que esa cifra se ha elevado. El número ha cambiado muy recientemente: uno de los proyectos liderados por Faunagua en el Iténez ha concluido y está legalmente establecido. Con ello, la suma de hectáreas declaradas supera las 700 mil. Con los proyectos que todavía se van a cerrar en los meses que nos quedan, vamos a llegar casi a un millón de hectáreas”, detalló Rodrigo Soria, director de la Asociación Armonía.

La iniciativa, implementada en Bolivia por la Asociación Armonía y la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Fundesnap), fue posible gracias al aporte de American Bird Conservancy, National Audubon Society, BirdLife International, Birds Canada y la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC).

Estas organizaciones aportaron recursos para la implementación de proyectos en territorios prioritarios para la biodiversidad respaldados por 20 gobiernos locales aliados, entre municipios y el Gobierno Indígena Autónomo del Territorio Indígena Multiétnico (TIM).

En el acto de conclusión de de Conserva Aves, desarrollado bajo el lema “Territorios que abrazan la vida”, participaron Rodrigo Soria Auza, director ejecutivo de Armonía; Sergio Eguino, director ejecutivo de Fundesnap; Omar Rocha, director ejecutivo de Biota; Rodrigo Ayala, director ejecutivo de Prometa; Catalina Rivadeneira, coordinadora del Proyecto ORE; Severiano Matene, líder indígena del TIM; y autoridades locales como Denis Villarroel, presidente del Concejo Municipal de San Matías, y Félix González, alcalde de Toro Toro. También estuvieron presentes César Altamirano, director de Planificación del Sernap; Cecilia Vides, coordinadora regional de Conserva Aves para RedLAC; y Alfonso Hernández, coordinador regional de la iniciativa por parte de BirdLife International. El encuentro permitió compartir los avances alcanzados y reconocer el trabajo conjunto para fortalecer la conservación de las aves, la biodiversidad y los territorios que las sostienen.

¿Qué es Conserva Aves? 

Conserva Aves es una iniciativa regional de conservación orientada a proteger a largo plazo las aves, la biodiversidad y las funciones ecosistémicas mediante la creación y consolidación de áreas protegidas subnacionales. Su meta es contribuir a la protección de al menos dos millones de hectáreas en nueve países de América Latina, con una inversión inicial de 12 millones de dólares del Bezos Earth Fund para acciones en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En Bolivia, Armonía y Fundesnap trabajan junto a organizaciones locales, gobiernos municipales y comunidades para impulsar áreas protegidas en territorios prioritarios para aves amenazadas, endémicas y migratorias. 

En el país, Conserva Aves desarrolló nueve proyectos en Beni, Potosí, La Paz, Oruro y Santa Cruz, en el marco de un proceso de selección de propuestas de acuerdo a los criterios de priorización de la Iniciativa Conserva Aves en áreas prioritarias para la conservación de aves y sus hábitats seleccionados mediante análisis de la distribución y uso de hábitat de especies prioritarias. Los proyectos buscan crear o consolidar áreas protegidas municipales, departamentales y en territorios indígenas, así como corredores ecológicos y otras figuras de conservación. El enfoque parte de que proteger los hábitats de las aves permite conservar ecosistemas completos. Además, cobra especial relevancia para las más de 80 especies migratorias que cada año atraviesan Bolivia, conectando los ecosistemas del país con rutas de migración que se extienden por todo el continente. 

De la declaratoria a

la gestión sostenible 

La creación legal de un área protegida es solo el primer paso para garantizar su conservación. Por ello, Conserva Aves acompañó a los proyectos en la elaboración y aprobación de planes de manejo y estrategias de sostenibilidad financiera, herramientas que permiten establecer acciones concretas, definir responsabilidades y orientar la gestión de los territorios en el largo plazo. Para Rodrigo Soria, este acompañamiento constituye una de las principales diferencias de la iniciativa frente a otros procesos de conservación. 

“En muchos casos se declararon áreas protegidas y se quedaron ahí. Conserva Aves marca una diferencia en este aspecto, porque no solamente se ha empujado a cada uno de los proyectos a alcanzar la declaratoria legal de las áreas protegidas, ya sean municipales, indígenas, departamentales, etcétera, sino a la elaboración y aprobación de sus correspondientes planes de manejo y estrategias de sostenibilidad financiera, que son instrumentos muy importantes para que puedan ser operativas y que ya marcan un rumbo que cada uno de los socios locales va a seguir”, explicó Soria. 

Asimismo, Soria enfatizó que el cierre de esta etapa no significa el fin del trabajo. Armonía, Fundesnap y sus aliados continúan explorando mecanismos para dar continuidad a los procesos iniciados. “Nuestros esfuerzos no acaban acá, seguimos trabajando”, afirmó. 

Los resultados de Conserva Aves también se reflejan en proyectos que buscan proteger sitios estratégicos para especies amenazadas y migratorias. Uno de ellos corresponde a los lagos Poopó y Uru Uru, en Oruro, un complejo de humedales altoandinos, reconocidos como sitio Ramsar a nivel internacional, que alberga importantes concentraciones de flamencos y otras aves acuáticas. El proyecto, liderado por el Centro de Estudios en Biología Teórica y Aplicada (Biota), apunta a que este territorio sea reconocido como un área protegida de carácter nacional, con una superficie aproximada de un millón de hectáreas, según anticipó Omar Rocha, director ejecutivo de Biota

“Regularmente estos ambientes albergan a 50 mil flamencos de las tres especies. Hemos hecho un monitoreo mensual y hay un dato extraordinario: en junio de 2005 hemos llegado a contabilizar 250 mil ejemplares desde la isla de Panza. Eso significa que este sitio, este humedal, es estratégico para la conservación de aves acuáticas y, sobre todo, para las tres especies de flamencos altoandinos”, explicó.

El segundo proyecto desarrollado por Biota se encuentra en la subcentral de Cuñurani, en el municipio de Torotoro, Potosí, donde se trabaja en la creación de una reserva municipal de aproximadamente 10 mil hectáreas. El área comprende cuatro comunidades y protege el cañón de Jala Jala, identificado como un sitio clave para la Paraba frente roja, especie catalogada como en Peligro Crítico.

“Con el monitoreo que hemos hecho de un ciclo anual, un monitoreo reproductivo, se ha determinado que este sitio, esta área protegida, alberga el 12% de la población mundial de la Paraba frente roja”, señaló Rocha.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Policías y militares resguardan la vía La Paz - Oruro y otras rutas para evitar bloqueos
3
Suben el pollo, verduras y pasajes en flota por eliminación de la subvención al diésel
4
Santa Cruz, el departamento que mueve la economía de Bolivia
5
El estado de excepción busca frenar conflictos; no restringue derechos

Lo más compartido

1
Los Tiempos, ocho décadas de tinta, memoria y futuro
2
Envían a la cárcel a los implicados en el doble feminicidio en Quillacollo
3
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
4
Aviso MNR
5
Frente frío afectará a seis departamentos desde este lunes 21 de septiembre

Más en Medio Ambiente

18/09/2026
El tilcayo: Un nuevo felino para el mundo desde Bolivia
El tilcayo (Leopardus tilcayo) es una nueva especie de felino salvaje descubierta y descrita científicamente en septiembre de 2026.
Ver más
16/09/2026
Un estudio estima que la Tierra podría superar los 2 °C sobre la era preindustrial
Un estudio experimental estima que la temperatura media global podría superar de forma temporal los 2 °C sobre los niveles preindustriales durante la primavera...
Ver más
En Portada
21/09/2026 País
Policías y militares resguardan la vía La Paz - Oruro y otras rutas para evitar bloqueos
La Policía y las Fuerzas Armadas activaron este lunes un operativo combinado en la carretera que une a La Paz con Ouro y otras rutas estratégicas como el...
vista
21/09/2026 Mundo
Trump dijo que Rusia “perdió el control” de su industria de diésel por la guerra con Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Rusia “lamentablemente perdió el control” de su industria de diésel a causa de la guerra con...
vista
21/09/2026 Economía
Suben el pollo, verduras y pasajes en flota por eliminación de la subvención al diésel
Tras la eliminación total del subsidio al diésel en Bolivia, el pasado 18 de septiembre, los primeros productos en registrar una elevación de precios son la...
vista
21/09/2026 País
El estado de excepción busca frenar conflictos; no restringue derechos
El pasado jueves 17 de septiembre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la ampliación por 90 días del estado de excepción, medida que permitirá...
vista
21/09/2026 Economía
Santa Cruz, el departamento que mueve la economía de Bolivia
A pocos días de su aniversario, los números muestran el peso de Santa Cruz en la producción, el empleo, las exportaciones, la agroindustria y la generación de...
vista
21/09/2026 Seguridad
Gobierno decide crear unidad de élite en San Ignacio de Velasco
El Gobierno anunció la creación de una unidad policial de élite que reforzará el patrullaje y control de San Ignacio de Velasco, San Matías y toda la frontera...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Rusia “lamentablemente perdió el control” de su...
Ver más
21/09/2026 Mundo
Trump dijo que Rusia “perdió el control” de su industria de diésel por la guerra con Ucrania
El Gobierno anunció la creación de una unidad policial de élite que reforzará el patrullaje y control de San Ignacio de...
Ver más
21/09/2026 Seguridad
Gobierno decide crear unidad de élite en San Ignacio de Velasco
La industria mundial de armamentos atraviesa hoy una transformación estructural impulsada por los conflictos de alta...
Ver más
21/09/2026 Mundo
Industria armamentista ante una guerra de desgaste inteligente
Deportes
The Strongest y Bolívar empataron 1-1 ayer en La Paz, en un clásico intenso en el que el Tigre jugó más de media hora...
Ver más
21/09/2026 Fútbol
The Strongest y Bolívar empatan en el clásico, en un intenso partido
El experimentado arquero Carlos Lampe, de Bolívar, quedó al margen de la Selección Nacional de fútbol para los partidos...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Lampe queda fuera de la Selección Nacional para partidos amistosos
Aurora derrotó a FC Universitario por 4-2, con una remontada incluida, ayer en Cochabamba en partido válido para la...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Aurora logra un triunfo sobre FC Universitario
The Strongest y Bolívar se enfrentarán hoy en el estadio Hernando Siles, de La Paz, desde las 17:15 en partido válido...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
The Strongest y Bolívar rivalizan este domingo en un clásico para la Copa Nacional
Tendencias
La iniciativa Conserva Aves 2023-2026 concluyó su etapa de implementación en Bolivia con más de 700 mil hectáreas...
Ver más
21/09/2026 Medio Ambiente
Conserva Aves alcanza más de 700 mil hectáreas protegidas
El tilcayo (Leopardus tilcayo) es una nueva especie de felino salvaje descubierta y descrita científicamente en...
Ver más
18/09/2026 Medio Ambiente
El tilcayo: Un nuevo felino para el mundo desde Bolivia
La acumulación de objetos en los espacios de uso diario suele transformar la limpieza del hogar en una tarea extensa....
Ver más
17/09/2026 Interesante
Seis rincones de la casa que se pueden ordenar en menos de diez minutos
Un estudio experimental estima que la temperatura media global podría superar de forma temporal los 2 °C sobre los...
Ver más
16/09/2026 Medio Ambiente
Un estudio estima que la Tierra podría superar los 2 °C sobre la era preindustrial
Doble Click
Una agenda cultural de lujo presenta Cochabamba en la semana 39 del año. Los hermanos Jesse y Joy, el grupo...
Ver más
21/09/2026 Espectáculos
Semana 39: Jesse & Joy encienden la cartelera semanal cochabambina
No te pierdas el estreno de nuestro episodio 149 de Podcast de Los Tiempos, un espacio único que cuenta con la...
Ver más
20/09/2026 Vida
La banda Andean Crossroads y el Gringo Rivero, en Podcast Los Tiempos
Durante los últimos tres años, hemos realizado entrevistas nocturnas en las azoteas de Tel Aviv a 24 soldados israelíes...
Ver más
20/09/2026 Cine
NAZA: Desenmascarando la máquina de muerte de Israel en Gaza
Decenas de manifestantes de extrema derecha se han concentrado la noche del miércoles frente a la vivienda de los...
Ver más
18/09/2026 Cine
Manifestantes de extrema derecha acosan la casa de los padres de la directora de Naza