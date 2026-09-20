La banda Andean Crossroads y el Gringo Rivero, en Podcast Los Tiempos

Vida
RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 20/09/2026 a las 13h38
ESCUCHA LA NOTICIA

No te pierdas el estreno de nuestro episodio 149 de Podcast de Los Tiempos, un espacio único que cuenta con la participación especial de la banda Andean Crossroads (junto a sus integrantes Tony Lee Parker, José Muñoz Godoy y Rodrigo Delgadillo.) y el gran cocinero Claudio Rivero ("El gringo Rivero"). Ya no hay excusas para verlo, porque estamos en todas las plataformas. Sintonízanos y disfruta de esta gran charla a través de: YouTube e Instagram Spotify y Facebook

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Los Tiempos, ocho décadas de tinta, memoria y futuro
3
Villegas convoca a 26 jugadores para los amistosos ante Paraguay y Argentina
4
Aviso MNR
5
Filas por diésel se reducen tras la eliminación total de la subvención en Bolivia

Lo más compartido

1
Los Tiempos, ocho décadas de tinta, memoria y futuro
2
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
3
COB rechaza el “dieselazo” y convoca a ampliado nacional
4
Aviso MNR
5
El Ministerio Público presente en la Expocruz

Más en Vida

13/09/2026
El Concejo distingue a Constantino Klaric, incansable referente de la aviación boliviana
El Concejo Municipal de Cochabamba declaró como Hijo Predilecto a Constantino Klaric, un distinguido ciudadano cuya trayectoria vital entrelaza el desarrollo...
Ver más
13/09/2026
María Magdalena, protagonista de "La hija cóndor", en Podcast Los Tiempos
En nuestro capítulo 148, tenemos el gran honor de recibir en el estudio a la talentosa actriz María Magdalena, quien interpreta a Ana en la aclamada y exitosa...
Ver más
En Portada
20/09/2026 Economía
El precio del pollo sube en los mercados de Santa Cruz y La Paz
El precio del pollo subió este domingo en mercados de Santa Cruz y La Paz, en una jornada marcada por el retiro de la subvención al diésel, tema advertido...
vista
20/09/2026 País
Evo advierte: “el pueblo automáticamente se va a levantar”
El expresidente Evo Morales manifestó este domingo que el Gobierno amplió el estado de excepción hasta el 20 de diciembre para aplicar el fin de la subvención...
vista
20/09/2026 País
Leigue pide dejar atrás la calumnia y el pensamiento negativo del otro: “No nos hagamos la vida imposible”
El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, exhortó este domingo a los fieles a dejar atrás los pensamientos negativos, la envidia y las calumnias,...
vista
20/09/2026 País
Sánchez de Lozada reaparece y llama a la unidad del país para superar la crisis
El expresidente de Bolivia, Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada reapareció ante la opinión pública con un pronunciamiento publicado en los medios de comunicación...
vista
20/09/2026 Mundo
Rusia: mil ciberataques contra infraestructura electoral
La presidenta de la comisión electoral rusa dijo el domingo que en los últimos días registraron unos mil ciberataques contra la infraestructura de los comicios...
vista
20/09/2026 Economía
Filas por diésel se reducen tras la eliminación total de la subvención en Bolivia
Tras la eliminación total de la subvención al diésel en Bolivia y su venta al precio internacional de Bs 17,95 desde el sábado 19 de septiembre, las filas de...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
El expresidente Evo Morales manifestó este domingo que el Gobierno amplió el estado de excepción hasta el 20 de...
Ver más
20/09/2026 País
Evo advierte: “el pueblo automáticamente se va a levantar”
El precio del pollo subió este domingo en mercados de Santa Cruz y La Paz, en una jornada marcada por el retiro de la...
Ver más
20/09/2026 Economía
El precio del pollo sube en los mercados de Santa Cruz y La Paz
El precio del pollo subió este domingo en mercados de Santa Cruz y La Paz, en una jornada marcada por el retiro de la...
Ver más
20/09/2026 Economía
El precio del pollo sube en los mercados de Santa Cruz y La Paz
Deportes
El experimentado arquero Carlos Lampe, de Bolívar, quedó al margen de la Selección Nacional de fútbol para los partidos...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Lampe queda fuera de la Selección Nacional para partidos amistosos
Aurora derrotó a FC Universitario por 4-2, con una remontada incluida, ayer en Cochabamba en partido válido para la...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Aurora logra un triunfo sobre FC Universitario
The Strongest y Bolívar se enfrentarán hoy en el estadio Hernando Siles, de La Paz, desde las 17:15 en partido válido...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
The Strongest y Bolívar rivalizan este domingo en un clásico para la Copa Nacional
La Verde ya tiene a sus 26 nombres para los próximos desafíos. El director técnico Óscar Villegas convocó al plantel...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Villegas convoca a 26 jugadores para los amistosos ante Paraguay y Argentina
Tendencias
El tilcayo (Leopardus tilcayo) es una nueva especie de felino salvaje descubierta y descrita científicamente en...
Ver más
18/09/2026 Medio Ambiente
El tilcayo: Un nuevo felino para el mundo desde Bolivia
La acumulación de objetos en los espacios de uso diario suele transformar la limpieza del hogar en una tarea extensa....
Ver más
17/09/2026 Interesante
Seis rincones de la casa que se pueden ordenar en menos de diez minutos
Un estudio experimental estima que la temperatura media global podría superar de forma temporal los 2 °C sobre los...
Ver más
16/09/2026 Medio Ambiente
Un estudio estima que la Tierra podría superar los 2 °C sobre la era preindustrial
Doble Click
No te pierdas el estreno de nuestro episodio 149 de Podcast de Los Tiempos, un espacio único que cuenta con la...
Ver más
20/09/2026 Vida
La banda Andean Crossroads y el Gringo Rivero, en Podcast Los Tiempos
Durante los últimos tres años, hemos realizado entrevistas nocturnas en las azoteas de Tel Aviv a 24 soldados israelíes...
Ver más
20/09/2026 Cine
NAZA: Desenmascarando la máquina de muerte de Israel en Gaza
Decenas de manifestantes de extrema derecha se han concentrado la noche del miércoles frente a la vivienda de los...
Ver más
18/09/2026 Cine
Manifestantes de extrema derecha acosan la casa de los padres de la directora de Naza
Una pilota frente a los controles de una aeronave, una soldadora entre herramientas y chispas, una bombera voluntaria,...
Ver más
18/09/2026 Cultura
ONU Mujeres lleva a historietas la vida de bolivianas que rompieron estereotipos