La banda Andean Crossroads y el Gringo Rivero, en Podcast Los Tiempos
Vida
Publicado el 20/09/2026 a las 13h38
No te pierdas el estreno de nuestro episodio 149 de Podcast de Los Tiempos, un espacio único que cuenta con la participación especial de la banda Andean Crossroads (junto a sus integrantes Tony Lee Parker, José Muñoz Godoy y Rodrigo Delgadillo.) y el gran cocinero Claudio Rivero ("El gringo Rivero"). Ya no hay excusas para verlo, porque estamos en todas las plataformas. Sintonízanos y disfruta de esta gran charla a través de: YouTube e Instagram Spotify y Facebook
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