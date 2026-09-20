Evo advierte: “el pueblo automáticamente se va a levantar”

El expresidente Evo Morales manifestó este domingo que el Gobierno amplió el estado de excepción hasta el 20 de diciembre para aplicar el fin de la subvención al diésel, señalando que Rodrigo Paz aplica la misma fórmula que contemplaba el candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga, según Unitel.

“El pueblo, siento, que automáticamente se va a levantar”, advirtió Morales al referirse a los anuncios de movilización contra las medidas económicas del Gobierno de Rodrigo Paz, entre ellas el fin de la subvención al diésel que fue implementada este fin de semana.

En esta línea, Morales pidió que no se responsabilice a él ni al trópico de Cochabamba por una eventual protesta y sostuvo que la reacción surgirá de manera automática ante el impacto de las decisiones económicas.

Morales vinculó esa advertencia con la ampliación del Estado de excepción y con la aplicación de lo que llamó un “súper dieselazo”, tema que, según su lectura, “va a traer hambre miseria” para la población.