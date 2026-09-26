Evismo da ultimátum al Gobierno para abrogar los decretos 5516 y 5727 hasta el 3 de octubre y advierte con movilizaciones

Luego de más de 7 horas del ampliado nacional convocado por el evismo en la Lauca Ñ, del Trópico de Cochabamba, el sector definió 11 medidas en las que se enfatizó durante el encuentro los decretos supremos 5516 y 5727 hasta el 3 de octubre, de lo contrario los convocados iniciarán una movilización desde el 13 de octubre.

Las medidas del sector son 11:

“Salvar la patria a cabeza de Evo Morales”. Ultimátum al Gobierno Nacional para abrogar los decretos 5516 (fin de la subvención estatal al diésel) y 5727 (a reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas) hasta el sábado 3 de octubre. Convocatoria a la cumbre de sectores en la Lauca Ñ en la misma fecha límite 3 de octubre. El 13 de octubre se convoca a la gran movilización “para salvar Bolivia”. Rechazar la modificación de la Constitución Política del Estado sin que se goce de información. Rechazar las candidaturas de presidente y vicepresidente de personas que tienen doble nacionalidad Rechazar la “sumisión del gobierno” ante el FMI “que imponen políticas neoliberales”. Rechazar la decisión de someter a las Fuerzas Armadas al Comando Sur. Restitución del Ministerio de Planificación y Energías Libertad de Nicolas Maduro. Expresar respaldo a Cuba y solidaridad.

Por su parte, el expresidente Evo Morales afirmó que varios dirigentes le piden que sea candidato presidencial, pero dijo que “no es el momento”. “Si no abrogan hasta el próximo sábado 3 de octubre vamos a prepararnos será marcha o concentraciones por departamentos”, dijo el líder cocalero.

En la concentración recalcaron que los convocados defenderán la vida de Morales, además que exigieron que el Tribunal Supremo Electoral debe viabilizar el trámite de Evo Pueblo, “para que se defina la situación del país vía democrática”.