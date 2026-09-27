Avatar lidera el ranking de las 15 películas más taquilleras de la historia

La lista de las películas con mayor recaudación de la historia continúa cambiando con la llegada de nuevos estrenos capaces de superar la barrera de los US$1,000 millones. En 2026, dos producciones lograron entrar rápidamente entre los mayores éxitos comerciales de todos los tiempos.



De acuerdo con las cifras de taquilla actualizadas a septiembre de 2026, Avatar continúa encabezando el ranking mundial, seguida por Avengers: Endgame y Spider-Man: Brand New Day.

1. Avatar — US$2,924 millones



Estrenada en 2009 y dirigida por James Cameron, Avatar continúa siendo la película con mayor recaudación mundial de todos los tiempos.



La producción acumula aproximadamente US$2,924 millones a nivel global, incluyendo sus diferentes reestrenos.

2. Avengers: Endgame — US$2,799 millones



Avengers: Endgame llegó a los cines en 2019 como uno de los mayores eventos cinematográficos de su generación.



La película recaudó alrededor de US$2,799 millones mundialmente y llegó a ocupar temporalmente el primer lugar del ranking histórico.

3. Spider-Man: Brand New Day — US$2,408 millones



Uno de los grandes fenómenos cinematográficos de 2026 ha sido Spider-Man: Brand New Day.



La película acumula US$2,408 millones a nivel mundial hasta el 7 de septiembre de 2026, incluyendo aproximadamente US$923.3 millones en Norteamérica.

4. Avatar: The Way of Water — US$2,334 millones



Estrenada en 2022, Avatar: The Way of Water confirmó la enorme capacidad comercial de la franquicia.



La producción alcanzó aproximadamente US$2,334 millones en taquilla mundial.

5. Ne Zha II — US$2,270 millones



La producción china Ne Zha II se convirtió en uno de los mayores fenómenos internacionales de taquilla.



Estrenada en 2025, acumuló alrededor de US$2,270 millones y se convirtió en la primera película animada y no estadounidense en superar los US$2,000 millones en ingresos globales.

6. Titanic — US$2,265 millones



Más de dos décadas después de su estreno, Titanic continúa entre las películas más exitosas de todos los tiempos.



La producción ha generado aproximadamente US$2,265 millones mundialmente, incluyendo sus diferentes reestrenos.

7. Star Wars: The Force Awakens — US$2,071 millones



Star Wars: The Force Awakens registró una enorme respuesta del público desde su estreno en 2015.



La película recaudó US$2,071 millones en todo el mundo y aproximadamente US$936.7 millones en Norteamérica.

8. Avengers: Infinity War — US$2,052 millones



Estrenada en 2018, Avengers: Infinity War se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de Marvel.



La película alcanzó aproximadamente US$2,052 millones a nivel global.

9. Spider-Man: No Way Home — US$1,921 millones



Spider-Man: No Way Home fue uno de los grandes éxitos cinematográficos de 2021.



La producción alcanzó alrededor de US$1,921 millones mundialmente.

10. Zootopia 2 —



US$1,867 millones



Zootopia 2 se convirtió en otro importante éxito comercial para Disney.



La secuela animada, estrenada en 2025, acumuló aproximadamente US$1,867 millones en todo el mundo.

11. Inside Out 2 —



US$1,699 millones



Inside Out 2 fue uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2024.



La producción alcanzó aproximadamente US$1,699 millones mundialmente.

12. Jurassic World — US$1,672 millones



Jurassic World fue uno de los mayores éxitos comerciales de 2015.



La película alcanzó US$1,672 millones en ingresos globales.

13. The Lion King —



US$1,662 millones



The Lion King, estrenada en 2019, consiguió aproximadamente US$1,662 millones en la taquilla mundial.



Su fuerte desempeño internacional la convirtió en una de las producciones de mayor recaudación de ese año.

14. The Odyssey —



US$1,632 millones



The Odyssey se incorporó al ranking durante 2026 y continúa aumentando su recaudación.



Hasta el 7 de septiembre acumula aproximadamente US$1,632 millones a nivel mundial, incluyendo US$589.1 millones en Norteamérica.

15. The Avengers —



US$1,520 millones



The Avengers marcó un punto de inflexión para Marvel cuando llegó a los cines en 2012.



La producción alcanzó aproximadamente US$1,520 millones en taquilla mundial y US$623.4 millones en el mercado doméstico.



También hizo historia al convertirse en la primera película en superar los US$200 millones durante un solo fin de semana en Norteamérica.