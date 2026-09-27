Avatar lidera el ranking de las 15 películas más taquilleras de la historia

Cine
AGENCIAS
Publicado el 27/09/2026 a las 8h58
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La lista de las películas con mayor recaudación de la historia continúa cambiando con la llegada de nuevos estrenos capaces de superar la barrera de los US$1,000 millones. En 2026, dos producciones lograron entrar rápidamente entre los mayores éxitos comerciales de todos los tiempos.

De acuerdo con las cifras de taquilla actualizadas a septiembre de 2026, Avatar continúa encabezando el ranking mundial, seguida por Avengers: Endgame y Spider-Man: Brand New Day.

1. Avatar — US$2,924 millones

Estrenada en 2009 y dirigida por James Cameron, Avatar continúa siendo la película con mayor recaudación mundial de todos los tiempos.

La producción acumula aproximadamente US$2,924 millones a nivel global, incluyendo sus diferentes reestrenos.

2. Avengers: Endgame — US$2,799 millones

Avengers: Endgame llegó a los cines en 2019 como uno de los mayores eventos cinematográficos de su generación.

La película recaudó alrededor de US$2,799 millones mundialmente y llegó a ocupar temporalmente el primer lugar del ranking histórico.

3. Spider-Man: Brand New Day — US$2,408 millones

Uno de los grandes fenómenos cinematográficos de 2026 ha sido Spider-Man: Brand New Day.

La película acumula US$2,408 millones a nivel mundial hasta el 7 de septiembre de 2026, incluyendo aproximadamente US$923.3 millones en Norteamérica.

4. Avatar: The Way of Water — US$2,334 millones

Estrenada en 2022, Avatar: The Way of Water confirmó la enorme capacidad comercial de la franquicia.

La producción alcanzó aproximadamente US$2,334 millones en taquilla mundial.

5. Ne Zha II — US$2,270 millones

La producción china Ne Zha II se convirtió en uno de los mayores fenómenos internacionales de taquilla.

Estrenada en 2025, acumuló alrededor de US$2,270 millones y se convirtió en la primera película animada y no estadounidense en superar los US$2,000 millones en ingresos globales.

6. Titanic — US$2,265 millones

Más de dos décadas después de su estreno, Titanic continúa entre las películas más exitosas de todos los tiempos.

La producción ha generado aproximadamente US$2,265 millones mundialmente, incluyendo sus diferentes reestrenos.

7. Star Wars: The Force Awakens — US$2,071 millones

Star Wars: The Force Awakens registró una enorme respuesta del público desde su estreno en 2015.

La película recaudó US$2,071 millones en todo el mundo y aproximadamente US$936.7 millones en Norteamérica.

8. Avengers: Infinity War — US$2,052 millones

Estrenada en 2018, Avengers: Infinity War se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de Marvel.

La película alcanzó aproximadamente US$2,052 millones a nivel global.

9. Spider-Man: No Way Home — US$1,921 millones

Spider-Man: No Way Home fue uno de los grandes éxitos cinematográficos de 2021.

La producción alcanzó alrededor de US$1,921 millones mundialmente.

10. Zootopia 2 — 

US$1,867 millones

Zootopia 2 se convirtió en otro importante éxito comercial para Disney.

La secuela animada, estrenada en 2025, acumuló aproximadamente US$1,867 millones en todo el mundo.

11. Inside Out 2 — 

US$1,699 millones

Inside Out 2 fue uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2024.

La producción alcanzó aproximadamente US$1,699 millones mundialmente.

12. Jurassic World — US$1,672 millones

Jurassic World fue uno de los mayores éxitos comerciales de 2015.

La película alcanzó US$1,672 millones en ingresos globales.

13. The Lion King — 

US$1,662 millones

The Lion King, estrenada en 2019, consiguió aproximadamente US$1,662 millones en la taquilla mundial.

Su fuerte desempeño internacional la convirtió en una de las producciones de mayor recaudación de ese año.

14. The Odyssey — 

US$1,632 millones

The Odyssey se incorporó al ranking durante 2026 y continúa aumentando su recaudación.

Hasta el 7 de septiembre acumula aproximadamente US$1,632 millones a nivel mundial, incluyendo US$589.1 millones en Norteamérica.

15. The Avengers — 

US$1,520 millones

The Avengers marcó un punto de inflexión para Marvel cuando llegó a los cines en 2012.

La producción alcanzó aproximadamente US$1,520 millones en taquilla mundial y US$623.4 millones en el mercado doméstico.

También hizo historia al convertirse en la primera película en superar los US$200 millones durante un solo fin de semana en Norteamérica.

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