Hallan explosivos en casa de un allegado de Del Castillo

Cuatro artefactos explosivos y otros objetos fueron encontrados este viernes durante allanamientos efectuados en dos inmuebles de la ciudad de La Paz, en el marco de la búsqueda del exministro Eduardo del Castillo.

Las acciones judiciales se ejecutaron en dos domicilios: uno ubicado en la zona de Las Lomas de Achumani, perteneciente a la exautoridad del gobierno de Luis Arce, y otro en Villa Copacabana, donde se encontraron los artefactos.

Personaje “clave”

Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, la vivienda de Villa Copacabana pertenece a Aristóteles C., quien era funcionario y allegado a Del Castillo y, según afirmó, un personaje “clave” en la estructura de la exautoridad.

“Aristóteles C. (…) es uno de los personajes claves en la estructura terrorista y narcotraficante que se armó en torno a Eduardo del Castillo”, aseguró.

En la vivienda donde se encontraron los cuatro artefactos también se hallaron 20 petardos, tres teléfonos celulares, el pasaporte de Aristóteles C. y una chamarra con letras amarillas y la sigla de la DEA, entre otros objetos.

El comandante de la Policía, coronel Adrián Álvarez, señaló que los artefactos explosivos son de manufactura artesanal y consisten en una masa de dinamita con detonador y mecha.

“Nos generan la hipótesis de que estaban preparando estos materiales para su uso en las anunciadas movilizaciones sociales, por parte de este grupo de organizaciones que han (alistan) movilizaciones o seudo movilizaciones disfrazadas de reivindicaciones sociales, pero que en el fondo tienen otro propósito”, añadió Álvarez.