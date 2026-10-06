Película Yo soy Hermes, con reparto boliviano, se estrena en Argentina

El filme Yo soy Hermes del director y guionista argentino Gonzalo Albornoz y cuyo reparto está integrado íntegramente por actores bolivianos, se estrena el miércoles 14 a las 22: 00 (hora local) en el icónico Cine Gaumont, en el marco del vigésimo primer Festival de Cine Inusual de la Provincia de Buenos Aires.

La actriz cochabambina radicada en Argentina, Verónica Zapata, es una de las principales protagonista de la película que se rodó en septiembre de 2023 en diferentes locaciones de La Paz, como la plaza Murillo, el Valle de las Ánimas, el Casco Histórico, el Cerro de las Antenas, el estadio Hernán Siles, entre otros lugares turísticos de la ciudad sede de Gobierno.

La artista interpreta al personaje de Laura Gómez en el filme, que relata la historia de un youtuber, cuyo canal “Yo Soy Hermes” está en permanente ascenso gracias a sus divertidos blogs de viajes, pero la mala suerte golpea su puerta cuando se ve involucrado en un misterioso caso de corrupción policial, al descubrir que en uno de sus videos hay pistas para resolver la desaparición de Laura Gómez (Verónica), una mujer que tiene en vilo a todo el país.

Completan el reparto los siguientes actores bolivianos: Rommel Ugarte Muñoz, personifica a Hermes, mientras Miguel Barra interpreta a Machuca. Eric Calancha Cossio hace de Pacheco y Shalom Zenteno Cuevas adquiere la personalidad de Dana.

Yo soy Hermes es una película coproducción entre España, Argentina y Bolivia. Su estreno en Bolivia aún no tiene fecha.