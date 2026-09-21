Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, el nuevo felino de los Yungas

Ciencia
ABI
Publicado el 21/09/2026 a las 13h44
ESCUCHA LA NOTICIA

Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz por su aporte al descubrimiento del Tilcayo (Leopardus tilcayo), la nueva especie de felino que habita en los Yungas y que sorprendió al mundo.

"Ha sido una noticia mundial por la importancia científica del descubrimiento de esta especie en nuestro país y departamento, y no hubiese sido posible sin el trabajo de un equipo de investigadores, liderados por Paola Nogales y Enzo Aliaga, que ha permitido que Bolivia y La Paz estén en los ojos del mundo. Ha sido un trabajo científico de excelencia realizado por estos dos profesionales bolivianos, ambos formados en la UMSA", destacó el gobernador de La Paz, Luis Revilla.

La rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), María Eugenia García, celebró el reconocimiento y felicitó a Nogales y Aliaga por una labor que contribuye a mostrar la ciencia boliviana ante el mundo.

Recordó que parte del camino científico del Tilcayo pasó por el Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ) de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. "Ha sido un regalo inmenso no solo para La Paz y la UMSA, sino para el mundo entero", destacó.

Nogales, investigadora del IIQ, aprovechó el reconocimiento para poner la mirada en los bosques de los Yungas, hogar del Tilcayo, y pedir mayor atención para su conservación y restauración ante las quemas.

"Me siento muy orgullosa de que desde Bolivia podamos hacer ciencia. Tenemos que impulsar más los programas de ciencia porque podemos ver que el país puede estar más visible al mundo desde la ciencia que hacemos acá", afirmó.

Aliaga, investigador del Instituto de Ecología de la UMSA, resaltó todo lo que todavía queda por descubrir en un departamento como La Paz, poseedor de una enorme biodiversidad y donde muchas especies aún esperan ser conocidas por la ciencia.

Para el biólogo, haber encontrado y descrito al Tilcayo abre ahora un nuevo desafío, profundizar el conocimiento sobre la especie, investigar su entorno y proteger los bosques que constituyen su hábitat.

Las raíces del hallazgo

Detrás de esa historia mundial hubo años de trabajo que también transcurrieron dentro de la UMSA. La docente investigadora del IIQ, Patricia Mollinedo, explicó que la primera etapa de la investigación se realizó en el Laboratorio de Genética Molecular, utilizando la infraestructura y el equipamiento científico de la universidad, de acuerdo a un reporte institucional.

Allí fueron procesadas muestras de los felinos -entre ellas tejidos, pelo y dientes-, se realizó la extracción de ADN y se desarrolló los primeros estudios genéticos que posteriormente permitieron realizar comparaciones con investigadores de otros países.

Ese trabajo no fue cuestión de días. Mollinedo calcula que implicó al menos un par de años de trabajo de los investigadores, entre extracción y procesamiento de muestras y otras etapas del análisis.

Los insumos fueron cubiertos por el financiamiento externo conseguido por Nogales para su proyecto, mientras que la infraestructura y el equipamiento constituyeron la contraparte de la UMSA.

La investigadora indicó también que precisamente esa capacidad instalada permite que científicos asociados encuentren en la universidad el respaldo necesario para desarrollar proyectos y conseguir recursos externos para llevarlos adelante.

Así, el reconocimiento entregado en La Paz celebra a dos científicos bolivianos, pero también permite mirar hacia atrás y descubrir todo lo que hubo antes de que Tilcayo llegara a los ojos del mundo, entre ellos investigación, equipamiento, respaldo institucional y años de ciencia hecha también desde la universidad pública boliviana, subrayó esta casa de estudios superiores.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Por qué la melena de los 2000 regresó (y cómo llevarla sin parecer atrapada en el pasado)
3
Policías y militares resguardan la vía La Paz - Oruro y otras rutas para evitar bloqueos
4
Cochabamba a través de la mirada de su gente postales por sus 216 años
5
Suben el pollo, verduras y pasajes en flota por eliminación de la subvención al diésel

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Los Tiempos, ocho décadas de tinta, memoria y futuro
3
Envían a la cárcel a los implicados en el doble feminicidio en Quillacollo
4
Fallece a los 27 años Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford
5
Villegas convoca a 26 jugadores para los amistosos ante Paraguay y Argentina
En Portada
21/09/2026 País
Rubio reafirma el apoyo de EEUU a Paz para las reformas en "combustibles, minería y energía"
El presidente del Estado boliviano, Rodrigo Paz, se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y la autoridad norteamericana...
vista
21/09/2026 País
EEUU: Paz se reunirá con Marco Rubio, mandatarios, empresarios y organismos de financiamiento
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, inicia la semana en Estados Unidos con una intensa agenda de reuniones con mandatarios de diferentes países, empresarios...
vista
21/09/2026 País
Policías y militares resguardan la vía La Paz - Oruro y otras rutas para evitar bloqueos
La Policía y las Fuerzas Armadas activaron este lunes un operativo combinado en la carretera que une a La Paz con Ouro y otras rutas estratégicas como el...
vista
21/09/2026 Mundo
Trump dijo que Rusia “perdió el control” de su industria de diésel por la guerra con Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Rusia “lamentablemente perdió el control” de su industria de diésel a causa de la guerra con...
vista
21/09/2026 Economía
Suben el pollo, verduras y pasajes en flota por eliminación de la subvención al diésel
Tras la eliminación total del subsidio al diésel en Bolivia, el pasado 18 de septiembre, los primeros productos en registrar una elevación de precios son la...
vista
21/09/2026 País
El estado de excepción busca frenar conflictos; no restringue derechos
El pasado jueves 17 de septiembre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la ampliación por 90 días del estado de excepción, medida que permitirá...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Frente al anuncio de incremento en las tarifas de agua de los carros cisterna, cuyo costo por turril de 200 litros se...
Ver más
21/09/2026 Cochabamba
Semapa habilita 4 tomas de agua para mitigar el alza por en el precio de los carros cisternas
El presidente del Estado boliviano, Rodrigo Paz, se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco...
Ver más
21/09/2026 País
Rubio reafirma el apoyo de EEUU a Paz para las reformas en "combustibles, minería y energía"
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, inicia la semana en Estados Unidos con una intensa agenda de reuniones con...
Ver más
21/09/2026 País
EEUU: Paz se reunirá con Marco Rubio, mandatarios, empresarios y organismos de financiamiento
Deportes
The Strongest y Bolívar empataron 1-1 ayer en La Paz, en un clásico intenso en el que el Tigre jugó más de media hora...
Ver más
21/09/2026 Fútbol
The Strongest y Bolívar empatan en el clásico, en un intenso partido
El experimentado arquero Carlos Lampe, de Bolívar, quedó al margen de la Selección Nacional de fútbol para los partidos...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Lampe queda fuera de la Selección Nacional para partidos amistosos
Aurora derrotó a FC Universitario por 4-2, con una remontada incluida, ayer en Cochabamba en partido válido para la...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
Aurora logra un triunfo sobre FC Universitario
The Strongest y Bolívar se enfrentarán hoy en el estadio Hernando Siles, de La Paz, desde las 17:15 en partido válido...
Ver más
20/09/2026 Fútbol
The Strongest y Bolívar rivalizan este domingo en un clásico para la Copa Nacional
Tendencias
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
21/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, el nuevo felino de los Yungas
La iniciativa Conserva Aves 2023-2026 concluyó su etapa de implementación en Bolivia con más de 700 mil hectáreas...
Ver más
21/09/2026 Medio Ambiente
Conserva Aves alcanza más de 700 mil hectáreas protegidas
El tilcayo (Leopardus tilcayo) es una nueva especie de felino salvaje descubierta y descrita científicamente en...
Ver más
18/09/2026 Medio Ambiente
El tilcayo: Un nuevo felino para el mundo desde Bolivia
La acumulación de objetos en los espacios de uso diario suele transformar la limpieza del hogar en una tarea extensa....
Ver más
17/09/2026 Interesante
Seis rincones de la casa que se pueden ordenar en menos de diez minutos
Doble Click
El modelo estadounidense Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió este...
Ver más
21/09/2026 Farándula
Fallece a los 27 años Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford
Una agenda cultural de lujo presenta Cochabamba en la semana 39 del año. Los hermanos Jesse y Joy, el grupo...
Ver más
21/09/2026 Espectáculos
Semana 39: Jesse & Joy encienden la cartelera semanal cochabambina
No te pierdas el estreno de nuestro episodio 149 de Podcast de Los Tiempos, un espacio único que cuenta con la...
Ver más
20/09/2026 Vida
La banda Andean Crossroads y el Gringo Rivero, en Podcast Los Tiempos
Durante los últimos tres años, hemos realizado entrevistas nocturnas en las azoteas de Tel Aviv a 24 soldados israelíes...
Ver más
20/09/2026 Cine
NAZA: Desenmascarando la máquina de muerte de Israel en Gaza