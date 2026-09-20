The Strongest y Bolívar rivalizan este domingo en un clásico para la Copa Nacional

The Strongest y Bolívar se enfrentarán hoy en el estadio Hernando Siles, de La Paz, desde las 17:15 en partido válido para la cuarta fecha de la Copa Nacional. El Tigre buscará cobrarse revancha de la derrota que sufrió en el primer encuentro de la fase de grupos.



Bolívar venció por 4-2 el 30 de agosto, cotejo que formó parte de la segunda fecha de este torneo.



Ahora se verán las caras nuevamente y el equipo atigrado espera conseguir la victoria, pese a que sufrirá una sentida ausencia, la de su goleador Darwin Lom, quien se encuentra afectado a la Selección de Guatemala para la Liga de Naciones de la Concacaf.



El que puede tomar la posta en este partido es el brasileño Luiz Henrique Lira, quien todavía no se afirmó en el equipo y tendrá la oportunidad para demostrar que puede aportar.



El principal referente en el ataque es el extremo Adrián Estacio, mientras que Gabriel Sotomayor puede tener continuidad.



Por su parte Carlos Ventura aguardará tener minutos de juego para afirmarse en el equipo.



Bolívar sufrirá dos bajas para el encuentro, el defensor central Leonardo Zabala y el atacante Patricio Rodríguez, ambos por lesión, pero quien se repuso de molestias físicas y podrá jugar es el volante Erwin Saavedra.



El colombiano Dairon Asprilla es el principal jugador que tiene la Academia, quien en los partidos que jugó hasta el momento exhibió su coraje, fortaleza física y habilidad, con goles de buena factura, por lo que en esta jornada los defensores gualdinegros deberán estar atentos en la marca para despejar el peligro.



Los dos equipos pasan por un buen momento y el partido es promesa de espectáculo.



Bolívar es el líder del campeonato todos contra todos con 45 puntos y The Strongest es tercero con 42, competencia en la que llevan varias victorias consecutivas. Esa buena campaña trata de ser repetida en la Copa.



Bolívar forma parte del grupo D, en el que es primero con siete puntos, mientras que The Strongest comparte el liderato del grupo C con Oriente Petrolero, cada uno suma seis unidades.

Seleccionados



Ambos equipos podrán contar con sus jugadores convocados a la Selección nacional, luego del encuentro viajarán a Santa Cruz para incorporarse a la Verde. De Bolívar fueron llamados Robson Matheus Tomé y Carlos Antonio Melgar, y del Tigre, fue tomado en cuenta Rodrigo Banegas.