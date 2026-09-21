Intendencia intensifica controles en los mercados de Cochabamba

Ante el incremento en el costo del diésel, el intendente municipal, Enrique Navia, anunció que se intensificarán los controles en los centros de abasto para evitar la especulación en productos de primera necesidad. El funcionario advirtió una variación en el precio del kilo de carne de pollo, que se incrementó en al menos Bs 5, pasando de Bs 17 a Bs 22 el kilogramo.

En este marco, durante los operativos de control ejecutados este lunes en el mercado Calatayud y la calle Lanza, la Intendencia procedió al decomiso de siete balanzas adulteradas.

Después del dieselazo varios productos de la canasta básica se incrementaron de precio.