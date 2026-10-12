Evistas postergan su marcha a La Paz

Se posterga la marcha evista hacia La Paz, cuyo inicio estaba previsto para este martes 13 de octubre y un ampliado de organizaciones afines a Morales analizará una nueva fecha, informó este lunes el dirigente intercultural, Aquilardo Caricari.

“Nosotros como sectores sociales estamos haciendo las últimas definiciones para determinar la fecha de inicio de una marcha con rumbo a la sede de gobierno, justamente estamos a la espera de que algunas organizaciones como la Csutb y la Coordinadora de las Seis Federaciones (de cocaleros del trópico de Cochabamba) vayan definiendo”, indicó Caricari.

De manera preliminar, la propuesta que se planteará es que la marcha comience este viernes 16 de octubre desde Patacamaya para llegar el lunes a la ciudad de La Paz.

“En Cochabamba, el día de mañana (martes) nuestras cuatro Federaciones Regionales Interculturales, en coordinación con la Coordinadora de las Seis Federaciones del trópico, también van a definir y decidir sumarse a esta marcha de protesta que seguramente iniciará una vez se consensúe la fecha con todas las organizaciones sociales del país”, señaló el dirigente.

Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), aún no definió si participarán de la marcha evista.

Durante el fin de semana, la Csutcb sostuvo una reunión en la que se observaron algunas medidas adoptadas por el Gobierno en relación con el combustible. Sin embargo, el sector no definió ninguna medida de presión ni anunció su adhesión a la marcha evista.

En el encuentro, los dirigentes campesinos también rechazaron cualquier vínculo con las organizaciones afines al evismo, al considerar que tiene fines políticos.

Las organizaciones evistas habían anunciado el sábado, que se movilización se iniciaría el martes 13 en Patacamaya, exigiendo la abrogación del Decreto Supremo 5716, que elimina la subvención del diésel.