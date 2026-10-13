Evistas postergan, sin fecha, marcha a La Paz

La marcha impulsada por sectores afines a Evo Morales, que debía comenzar hoy, 13 de octubre, fue postergada y su nueva fecha de inicio será definida en ampliados de las organizaciones sociales, informó el dirigente intercultural Aquilardo Caricari. La movilización busca exigir la abrogación del Decreto Supremo 5716, que elimina la subvención del diésel.

El dirigente explicó que todavía se busca consensuar la fecha con las organizaciones que podrían sumarse a la protesta. De manera preliminar, se planteó que la movilización comience este viernes 16 de octubre desde Patacamaya, con la intención de llegar el lunes a la ciudad de La Paz.

Reunión

Caricari también señaló que las cuatro federaciones regionales interculturales de Cochabamba se reunirán este martes con la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico para definir su participación en la marcha.

Consenso

“En Cochabamba, el día de mañana (hoy) nuestras cuatro Federaciones Regionales Interculturales, en coordinación con la Coordinadora de las 6 Federaciones del trópico, también van a definir y decidir sumarse a esta marcha de protesta que seguramente iniciará una vez se consensUe la fecha con todas las organizaciones sociales del país”, sostuvo.

En tanto, la presidenta de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Wilma Colque, confirmó que hoy se realizará un ampliado para analizar la protesta y determinar las fechas de la movilización.

“Tenemos un ampliado para analizar la movilización que se realizará”, afirmó Colque, quien señaló que en ese encuentro se definirán los detalles de la medida.

Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) todavía no definió si participará en la movilización.

Sin fecha

Mientras las organizaciones sociales coordinan su participación, la propuesta de iniciar la marcha el viernes 16 de octubre desde Patacamaya continúa siendo preliminar y dependerá de las decisiones que adopten los sectores convocantes.

Sin bloqueos

Caricari aseguró que los interculturales optaron por una marcha pacífica y descartaron, por el momento, promover bloqueos de carreteras.

“Queremos decirle al gobierno que, como interculturales, en ningún momento hemos planteado bloqueo de caminos. De manera responsable y viendo la situación económica de las familias bolivianas, hemos decidido una marcha pacífica rumbo a la sede de gobierno”, afirmó.

La movilización tiene como principal demanda la abrogación del Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención al diésel y generó rechazo entre distintos sectores sociales y productivos.

El dirigente afirmó que las protestas no se limitan a las organizaciones vinculadas al denominado Pacto de Unidad y mencionó decisiones adoptadas por otros sectores.