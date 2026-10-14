El hijo de Vargas Llosa es designado como embajador de Perú en EE.UU.

Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido escritor Mario Vargas Llosa, fue designado oficialmente este 14 de octubre como embajador de Perú en EE.UU. por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

La nominación fue publicada en el diario oficial y contó con el respaldo previo del Consejo de Ministros bajo el marco de la Constitución Política del Perú, refiere El Comercio. "Yo considero que Álvaro Vargas Llosa va a ser un gran embajador del Perú en los Estados Unidos", declaró Fujimori hace un mes, cuando reveló su deseo de designar al hijo del Nobel para el cargo diplomático.

El anuncio de la mandataria fue respondido por Álvaro Vargas Llosa en redes sociales: "Pondré al servicio de la misión encomendada mi experiencia y conocimientos, y mi mayor esfuerzo, para velar por los intereses permanentes del Perú y contribuir a esta nueva fase de la relación bicentenaria entre nuestro país y la patria de Washington, Adams y Jefferson", mencionó.



