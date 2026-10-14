El hijo de Vargas Llosa es designado como embajador de Perú en EE.UU.

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 14/10/2026 a las 13h19
ESCUCHA LA NOTICIA

Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido escritor Mario Vargas Llosa, fue designado oficialmente este 14 de octubre como embajador de Perú en EE.UU. por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

La nominación fue publicada en el diario oficial y contó con el respaldo previo del Consejo de Ministros bajo el marco de la Constitución Política del Perú, refiere El Comercio. "Yo considero que Álvaro Vargas Llosa va a ser un gran embajador del Perú en los Estados Unidos", declaró Fujimori hace un mes, cuando reveló su deseo de designar al hijo del Nobel para el cargo diplomático.

El anuncio de la mandataria fue respondido por Álvaro Vargas Llosa en redes sociales: "Pondré al servicio de la misión encomendada mi experiencia y conocimientos, y mi mayor esfuerzo, para velar por los intereses permanentes del Perú y contribuir a esta nueva fase de la relación bicentenaria entre nuestro país y la patria de Washington, Adams y Jefferson", mencionó.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Tres muertes violentas en el trópico, familiares piden investigar
2
Juan Carlos Prado vence en su debut y avanza en el Bolivia Open
3
Papa León XIV es operado de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón
4
El Conamaq se desmarca de marchas, la Csutcb se divide y los evistas insisten
5
Sigue en trámite acusación contra García Linera y Evo, éste dice que no se defenderá

Lo más compartido

1
Marcelo Guardia presenta un libro sobre el reguetón
2
Tres bomberos resultaron heridos en el incendio forestal en Potrero, en Quillacollo
3
IBCE sobre madera retenida: “Chile está quemando evidencia de nuestra inocencia”
4
Gobierno dispone por decreto la actualización de precios y tarifas de electricidad en Bolivia
5
Fernando Camacho comienza su misión diplomática como embajador de Bolivia en Paraguay

Más en Mundo

14/10/2026
Papa León XIV es operado de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón
El papa tenía un tumor maligno en el pulmón, según han confirmado los primeros análisis tras la operación a la que se ha sometido este martes y en la que le ha...
Ver más
14/10/2026
La presidenta de México en redes sociales niega usar drogas
En su primera transmisión en vivo a través de las redes sociales Instagram y TikTok, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó ayer el señalamiento de...
Ver más
En un mensaje publicado en Telegram, el ministerio de Defensa de Rusia dice haber atacado las centrales termoeléctricas Dárnitskaya (TETS-4) y Kíevskaya (TETS-5), en la capital de Ucrania. Según el...
Ver más
14/10/2026
600.000 hogares sin luz: Rusia ataca plantas eléctricas de Ucrania
Las manifestaciones se concentraron en París, aunque también tuvieron lugar en otras ciudades del país, con cifras que superan los cientos de miles de asistentes.
Ver más
13/10/2026
Francia vive nueva jornada de protestas estudiantiles
“Permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. (…) El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar”, indica...
Ver más
13/10/2026
Médicos informan que intervención al Papa fue exitosa
Los economistas de Estados Unidos Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron ayer el Premio Nobel de Economía por sus trabajos sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica...
Ver más
13/10/2026
Robert Hall y Michael Woodford ganan el Nobel de Economía
En Portada
14/10/2026 Economía
Gobierno dispone por decreto la actualización de precios y tarifas de electricidad en Bolivia
El Gobierno promulgó el Decreto Supremo No. 5750, que modifica el mecanismo de actualización de precios y tarifas máximas de electricidad para adecuarlo a la...
vista
14/10/2026 Seguridad
Fiscalía ordena aprehensión de exgerente de Tesorería del BCB por el caso de los billetes del Bicentenario
La Fiscalía de La Paz ordenó la aprehensión del exgerente de Tesorería del Banco Central de Bolivia (BCB) por el caso del presunto millonario daño económico...
vista
14/10/2026 Seguridad
Gobierno alerta por avance del crimen en Santa Cruz tras asalto a una joyería
Luego del atraco a una joyería en Santa Cruz, el pasado domingo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo ayer que el crimen transnacional se...
vista
14/10/2026 País
El Conamaq se desmarca de marchas, la Csutcb se divide y los evistas insisten
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) anunció una reunión para analizar la situación del país, pero descarta participar en ...
vista
14/10/2026 Mundo
La presidenta de México en redes sociales niega usar drogas
En su primera transmisión en vivo a través de las redes sociales Instagram y TikTok, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó ayer el señalamiento de...
vista
14/10/2026 País
Sigue en trámite acusación contra García Linera y Evo, éste dice que no se defenderá
La proposición acusatoria para el juicio de responsabilidades contra los exmandatarios  Evo Morales y Álvaro García Linera continúa en trámite administrativo...
vista
Actualidad
Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido escritor Mario Vargas Llosa, fue designado oficialmente este 14 de octubre como...
Ver más
14/10/2026 Mundo
El hijo de Vargas Llosa es designado como embajador de Perú en EE.UU.
El Gobierno promulgó el Decreto Supremo No. 5750, que modifica el mecanismo de actualización de precios y tarifas...
Ver más
14/10/2026 Economía
Gobierno dispone por decreto la actualización de precios y tarifas de electricidad en Bolivia
En un mensaje publicado en Telegram, el ministerio de Defensa de Rusia dice haber atacado las centrales termoeléctricas...
Ver más
14/10/2026 Mundo
600.000 hogares sin luz: Rusia ataca plantas eléctricas de Ucrania
En su primera transmisión en vivo a través de las redes sociales Instagram y TikTok, la presidenta de México, Claudia...
Ver más
14/10/2026 Mundo
La presidenta de México en redes sociales niega usar drogas
Deportes
Con mesura ante la presión que ejerce la Federación Boliviana de Fútbol para llevar a la Selección a La Paz, el alcalde...
Ver más
14/10/2026 Fútbol
Alcalde de El Alto defiende el estadio de Villa Ingenio ante el retorno de la Verde al Siles
Juan Carlos Prado tuvo un buen inicio en el Bolivia Open, torneo de nivel Challenger 75, al ganar ayer martes por la...
Ver más
14/10/2026 Tenis
Juan Carlos Prado vence en su debut y avanza en el Bolivia Open
La Selección Boliviana de fútbol volverá al estadio Hernando Siles, de La Paz, anunció ayer el presidente de la...
Ver más
13/10/2026 Fútbol
La Selección Nacional de fútbol retornará a su casa, el estadio Hernando Siles, en La Paz
Hugo Dellien, vigente campeón del Bolivia Open, torneo de nivel Challenger 75, debutó con victoria en la defensa de su...
Ver más
12/10/2026 Tenis
Hugo Dellien inicia con pie derecho la defensa de su título en el Bolivia Open
Tendencias
Hans Robert Lange Rodríguez hizo historia al convertirse en el primer chef de origen boliviano en recibir una estrella...
Ver más
12/10/2026 Cocina
El chef estrella Michelin Hans Lange reinventa el pique macho en Essen
Los Llanos de Moxos, conocidos localmente como las sabanas del Beni, son uno de los puntos de parada más concurridos...
Ver más
12/10/2026 Medio Ambiente
Llanos de Moxos. Más del 40% de los playeros acanelados del mundo pasan cada año por allí
Entre los bosques del Beni se esconde una rareza excepcional de la fauna boliviana: dos pequeños monos que no existen...
Ver más
07/10/2026 Medio Ambiente
Dos monos que solo existen en Bolivia sobreviven en el Beni y están en peligro de desaparecer
Doble Click
Con el designio de visibilizar la labor de la mujeres en el contexto literario, intercambiar experiencias y resaltar la...
Ver más
14/10/2026 Cultura
IV Encuentro de Escritoras Bolivianas reafirma su compromiso con la literatura
Este martes 13 de octubre a las 20 horas, en el Salón Adela Zamudio de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba.
Ver más
13/10/2026 Cultura
Marcelo Guardia presenta un libro sobre el reguetón
El elenco cruceño Chakana Teatro conquistó tres galardones en el trigésimo quinto Festival Nacional de Teatro Peter...
Ver más
13/10/2026 Cultura
Chakana Teatro hace triplete en la 35ª versión del Festival Peter Travesí
La semana cultural número 42 del año presenta una cartelera diversa con actividades literarias, musicales y...
Ver más
12/10/2026 Cultura
Semana 42: La literatura, la música y el cine marcan la agenda cochabambina