Cochabamba a través de la mirada de su gente postales por sus 216 años

Hay miradas que capturan la esencia de un lugar sin necesidad de palabras y, en estos 216 años de Cochabamba, la respuesta de nuestra comunidad nos demostró que el amor por nuestro departamento se retrata en cada esquina.



A través de más de 20 fotografías enviadas por nuestros lectores a las redes sociales de Los Tiempos, este fotorreportaje es una postal colectiva de nuestra tierra: desde la imponencia del Cristo de la Concordia, la elegancia del Palacio Portales y el día a día en la plaza principal 14 de Septiembre, hasta la calidez cotidiana de sus “caseras” en los mercados y esos atardeceres mágicos que solo nuestro valle sabe regalar.



A todos los que se sumaron a esta dinámica compartiendo sus rincones y momentos favoritos, ¡muchas gracias! Este recorrido visual es de ustedes y para ustedes, porque la verdadera identidad cochabambina se celebra y se reconoce a través de los ojos de su propia gente.