Envían a la cárcel de San Sebastián al dirigente Nelson Virreira

País
Redacción Central
Publicado el 07/10/2026 a las 20h16
ESCUCHA LA NOTICIA

La Justicia dispuso este miércoles la detención preventiva por seis meses del dirigente campesino afín al evismo, Nelson Virreira, en el penal de San Sebastían varones, en Cochabamba, por su presunta vinculación con los bloqueos de mayo y junio. El detenido denunció que es víctima de una “persecución política”.

Virreira fue aprehendido ayer en la ciudad de Cochabamba y trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Varios seguidores instalaron una vigilia afuera del Tribunal Departamental de Justicia para respaldar al dirigente.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
El Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por sus hallazgos clave para avances en la industria farmacéutica
2
Dos monos que solo existen en Bolivia sobreviven en el Beni y están en peligro de desaparecer
3
Aviso ASPB
4
Inyección de divisas: Milenio proyecta elevar las exportaciones a US$ 16.200 millones hasta 2030
5
Cubo de hielo de 1 km cúbico³ le vale el Nobel de Física a Halzen

Más en País

07/10/2026
Ministro de Gobierno posesiona a 3 nuevos viceministros
Peter Maldonado Bakovic, es viceministro de Régimen Interior, Fortalecimiento y Transparencia Policial; Dorian Fernando Badani Villegas, de Lucha Integral...
Ver más
07/10/2026
Consejo de Defensa plantea que FFAA luchen contra el narcoterrorismo
Se trataría de “de una participación excepcional, temporal, complementaria y controlada dentro del marco constitucional”, explicó el ministro de Defensa.
Ver más
El dirigente campesino afín al evismo, Nelson Virreira, fue aprehendido ayer por policías de civil y trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Cochabamba.
Ver más
07/10/2026
Gobierno aprehende a dirigente evista y éste denuncia persecución política
Jerjes Justiniano, abogado de Nadia Beller, quien también defiende al exfiscal general Roger Mariaca en distintas causas, señaló que, tras la detención de Mariaca, el Ministerio Público frenó las...
Ver más
07/10/2026
Abogado de Beller denuncia que se busca frenar caso Cerimedo
Uno de los hallazgos más importantes tras los operativos de ayer en los inmuebles del exfiscal del Estado, Roger Mariaca, fue el de una caja fuerte que, según algunos medios de comunicación, contiene...
Ver más
07/10/2026
Allanan tres inmuebles de Mariaca y hallan dinero, armas y expedientes
La investigación realizada por la Comisión Especial del Senado sobre los cargamentos de madera boliviana incinerados en Chile concluyó con resultados que ponen en cuestión la acusación inicial de que...
Ver más
07/10/2026
Senado: Resultados en Chile no confirman la presencia de sustancias controladas en cargamentos bolivianos
En Portada
07/10/2026 País
Consejo de Defensa plantea que FFAA luchen contra el narcoterrorismo
Se trataría de “de una participación excepcional, temporal, complementaria y controlada dentro del marco constitucional”, explicó el ministro de Defensa.
vista
07/10/2026 Economía
Choferes no logran acuerdo con la ATT sobre alza de pasajes interdepartamentales
Se declaran “en emergencia” y piden una reunión con los ministros de Obras Públicas, de Economía, de Hidrocarburos, y el viceministro de Transporte para...
vista
07/10/2026 País
Ministro de Gobierno posesiona a 3 nuevos viceministros
Peter Maldonado Bakovic, es viceministro de Régimen Interior, Fortalecimiento y Transparencia Policial; Dorian Fernando Badani Villegas, de Lucha Integral...
vista
07/10/2026 Seguridad
Aprehenden al policía que era edecán de Roger Mariaca
El oficial tenía en su poder un millón de bolivianos que le entregó, un día antes de su aprehensión en el aeropuerto de Viru Viru, el entonces fiscal general...
vista
07/10/2026 Seguridad
Fiscalía General elimina logo ROMA, color y uniforme que impuso Mariaca
La Fiscalía General del Estado dispuso la eliminación del logo "ROMA", acrónimo asociado a Roger Mariaca, además del color verde y el uniforme institucional...
vista
07/10/2026 País
Envían a la cárcel de San Sebastián al dirigente Nelson Virreira
La Justicia dispuso este miércoles la detención preventiva por seis meses del dirigente campesino afín al evismo, Nelson Virreira, en el penal de San Sebastían...
vista
Actualidad
Permanecía en el hospital Gregorio Marañón desde el 23 de septiembre, cuando fue desalojada de la vivienda del distrito...
Ver más
07/10/2026 Mundo
Muere Maricarmen Abascal, símbolo de protestas por vivienda en España
Peter Maldonado Bakovic, es viceministro de Régimen Interior, Fortalecimiento y Transparencia Policial; Dorian Fernando...
Ver más
07/10/2026 País
Ministro de Gobierno posesiona a 3 nuevos viceministros
Se declaran “en emergencia” y piden una reunión con los ministros de Obras Públicas, de Economía, de Hidrocarburos, y...
Ver más
07/10/2026 Economía
Choferes no logran acuerdo con la ATT sobre alza de pasajes interdepartamentales
El oficial tenía en su poder un millón de bolivianos que le entregó, un día antes de su aprehensión en el aeropuerto de...
Ver más
07/10/2026 Seguridad
Aprehenden al policía que era edecán de Roger Mariaca
Deportes
Los argentinos despidieron ayer a su ídolo Lionel Messi con una apoteósica “fiesta de agradecimiento” con fuegos...
Ver más
07/10/2026 Fútbol Int.
Lionel Messi “bailó” su último tango con Argentina
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sostiene que cumplió con lo estipulado en el contrato para el partido amistoso...
Ver más
06/10/2026 Fútbol
La FBF sostiene que cumplió con los requerimientos para el amistoso contra Gambia
El chuquisaqueño Conrrado Moscoso conquistó  ayer el tricampeonato en el SoCal Open de California, Estados Unidos, tras...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Moscoso conquista tricampeonato de raquet en California
Cambios en la convocatoria y descoordinación entre dirigentes de las asociaciones departamentales y la Federación...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Básquet, la división excluye a Bolivia de la competencia internacional
Tendencias
Entre los bosques del Beni se esconde una rareza excepcional de la fauna boliviana: dos pequeños monos que no existen...
Ver más
07/10/2026 Medio Ambiente
Dos monos que solo existen en Bolivia sobreviven en el Beni y están en peligro de desaparecer
El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta...
Ver más
05/10/2026 Medio Ambiente
“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles
Doble Click
Es la tercera presentación teatral del festival Mujeres en escena que se prolonga hasta el sábado 11, con un desfile de...
Ver más
07/10/2026 Cultura
La Madrastra presenta “Anne” en el mARTadero
El popular cantautor argentino de origen italiano tenía 81 años, estaba activo y continuaba desarrollando su carrera...
Ver más
07/10/2026 Música
Murió Piero, el cantante de "Mi viejo"
Llegó el día, hoy se levanta el telón de la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) en el...
Ver más
07/10/2026 Cultura
Se levanta el telón de la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba
El filme Yo soy Hermes del director y guionista argentino Gonzalo Albornoz y cuyo reparto está integrado íntegramente...
Ver más
06/10/2026 Cine
Película Yo soy Hermes, con reparto boliviano, se estrena en Argentina