Envían a la cárcel de San Sebastián al dirigente Nelson Virreira

La Justicia dispuso este miércoles la detención preventiva por seis meses del dirigente campesino afín al evismo, Nelson Virreira, en el penal de San Sebastían varones, en Cochabamba, por su presunta vinculación con los bloqueos de mayo y junio. El detenido denunció que es víctima de una “persecución política”.

Virreira fue aprehendido ayer en la ciudad de Cochabamba y trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Varios seguidores instalaron una vigilia afuera del Tribunal Departamental de Justicia para respaldar al dirigente.